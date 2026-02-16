Дел становится больше: Верховный Суд нуждается в уменьшении количества дел дел для эффективной работы как суда права

Верховный Суд требует, по меньшей мере, двукратного уменьшения нагрузки, чтобы полноценно выполнять функцию суда права, отметил его Председатель Станислав Кравченко.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко сообщил, что судебная система, даже в сложных условиях военного положения, продемонстрировала свою эффективность. Это подтверждают статистические данные, свидетельствующие о стабильности рассмотрения дел в непростое для страны время.

Об этом он заявил во время заседания Пленума Верховного Суда в формате открытия Судебного года.

Представляя обзор состояния осуществления правосудия, Председатель ВС сообщил, что в 2025 году в судах всех инстанций находилось 5,8 млн дел, из которых рассмотрено 4,6 млн. Для сравнения, в 2024 году эти показатели составляли соответственно 5,3 млн и 4,4 млн дел.

В суды первой инстанции в 2025 году поступило 4,1 млн дел, в апелляционные — 716 тыс., а на рассмотрение Верховного Суда — 93 тыс. дел и материалов, что на 3% больше, чем годом ранее. Рассмотрено 91 тыс. дел — на 4 тыс. больше, чем в 2024 году. Объем остатка при этом сохранился на уровне прошлого года.

В то же время ключевой акцент выступления касался нагрузки на кассационную инстанцию. По словам Станислава Кравченко, чтобы Верховный Суд мог полноценно выполнять функцию суда права, объем дел должен быть как минимум вдвое меньше.

Для этого, по словам Председателя Суда, необходимо усилить кассационные фильтры, шире применять письменное производство и совершенствовать механизмы образцовых дел как инструмента формирования единой практики.

Отметим также, что судьи жалуются: если в большинстве европейских стран один судья рассматривает 200–300 дел в год, то в Украине судьи местных судов нередко получают от 1 500 до 3 000 дел ежегодно.

По словам Станислава Кравченко, судебная система Украины функционирует в условиях беспрецедентных вызовов, и не все проблемы могут быть решены исключительно средствами судебной практики. Именно поэтому чрезвычайно важной составляющей развития системы правосудия остается качественная и взвешенная законопроектная деятельность.

Напомним, что Верховный Суд 13 февраля впервые провел заседание Пленума в формате открытия Судебного года. Событие является традиционным для европейских стран и посвящено подведению итогов деятельности судебной системы, определению стратегических ориентиров и обсуждению актуальных вызовов правосудия.

