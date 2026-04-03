Справа розкрадання грошей з продажу зерна – ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним

21:00, 3 квітня 2026
Фігурантів підозрюють у заволодінні коштами ДПЗКУ, суд визначив тримання під вартою з альтернативою
Справа розкрадання грошей з продажу зерна – ВАКС обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним
Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи до трьох осіб, підозрюваних у справі щодо ймовірного заволодіння коштами від продажу зерна, повідомила пресслужба ВАКС.

До колишнього керівника департаменту АТ «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (ДПЗКУ) застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30 травня 2026 року включно. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 3 328 000 грн. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До особи, яка була представником підприємства, яке ймовірно заволоділо коштами ДПЗКУ, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 19 968 000 грн. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

До ще одного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив заставу у розмірі 5 млн грн. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

У разі внесення застав на підозрюваних будуть покладені процесуальні обов’язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

