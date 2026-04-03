Дело о хищении средств от продажи зерна – ВАКС определил меры пресечения в отношении трёх подозреваемых

21:00, 3 апреля 2026
Подозреваемых обвиняют в незаконном присвоении средств ГПЗКУ, суд определил содержание под стражей с возможностью освобождения под залог.
Фото: usm.media
Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда применили меры пресечения к трем лицам, подозреваемым по делу о предполагаемом завладении средствами от продажи зерна, сообщила пресс-служба ВАКС.

К бывшему руководителю департамента АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 30 мая 2026 года включительно. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 3 328 000 грн. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

К лицу, которое было представителем предприятия, вероятно завладевшего средствами ГПЗКУ, применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 19 968 000 грн. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

К еще одному подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 5 млн грн. Ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В случае внесения залога на подозреваемых будут возложены процессуальные обязанности.

В соответствии с частью 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

