Конкурс до апеляційних загальних судів: на кандидата Сергія Стадника очікує співбесіда

Кандидат набрав 685,9 бала та очікує остаточного рішення Комісії.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії розглянуто питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, щодо якого було зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до отримання результатів перевірки НАЗК.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Стадник Сергій Іванович набрав 685,9 бала.

Колегія ВККС вирішила внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

