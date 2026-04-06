Конкурси до СОАС та СААС: 7 квітня відбудеться тестування знань з історії української державності

До другого етапу іспиту будуть допущені кандидати, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала.

У вівторок, 7 квітня, в Вищій кваліфікаційній комісії суддів проводитиметься тестування знань з історії української державності у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Місце проведення: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Тривалість тестування знань з історії української державності – 40 хвилин.

Максимальний бал – 40.

До другого етапу іспиту (тестування когнітивних здібностей) будуть допущені кандидати, які набрали бал, не нижче 75 відсотків максимально можливого бала (30 балів включно та більше).

У разі невідповідності прізвища кандидата зазначеному у списку, зокрема у зв’язку з його зміною, необхідно невідкладно повідомити Комісію за телефоном (044) 233-63-85 та взяти на тестування документ, що посвідчує відповідну зміну.

Тестування знань з історії української державності здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Проведення тестування забезпечуватимуть уповноважені представники.

Упродовж тестування уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його проведення та порядок переміщення в приміщенні. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам.

Розклад дня проведення тестування:

09:15 – запрошення до приміщення складання тестування першої групи учасників;

09:15 – 10:15 – реєстрація учасників першої групи;

10:20 – 10:30 оголошення правил складання тестування та інструктаж щодо роботи в інформаційній системі, яка використовується для цілей іспиту;

10:30 – 11:10 – складання тестування;

11:10 – 11:30 – фіксація результатів тестування;

12:30 – запрошення до приміщення складання тестування другої групи учасників;

12:30 – 13:30 – реєстрація учасників другої групи;

13:35 – 13:45 – оголошення правил складання тестування та інструктаж щодо роботи в інформаційній системі, яка використовується для цілей іспиту;

13:45 – 14:25 – складання тестування;

14:25 – 14:45 – фіксація результатів тестування.

Перед входом до приміщення складання тестування учаснику необхідно вимкнути мобільний телефон та інші електронні пристрої запису, відтворення, приймання та передавання інформації.

Учаснику необхідно пред’явити паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

Без паспорта громадянина України (у формі книжечки або картки) учасники до приміщення складання тестування не допускаються!

Під час реєстрації на тестування:

1) учасник обирає робоче місце серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів (сектор / ряд / місце);

2) учасник обирає індивідуальний код (логін) серед надрукованих та розміщених перед ним / нею випадковим чином прихованих варіантів;

3) учаснику видається індивідуальна картка для складання кваліфікаційного іспиту;

4) учасник ознайомлюється із загальними правилами складання тестування;

5) учаснику видається пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час тестування.

Обрані учасником під час реєстрації робоче місце та індивідуальний код зазначаються в індивідуальній картці.

Видана під час реєстрації індивідуальна картка – це єдиний документ, за допомогою якого учасник може дізнатися власні кодовані результати окремих етапів іспиту.

Зберігайте індивідуальну картку до визначення Комісією загальних результатів кваліфікаційного іспиту (декодованих)!

Учасники, допущені до наступних етапів кваліфікаційного іспиту, повинні мати при собі індивідуальну картку, видану під час реєстрації на перший етап.

На вході до приміщення складання тестування, а також на вимогу уповноваженого представника учаснику необхідно пред’явити індивідуальну картку та паспорт громадянина України. Переміщення учасників у залі без цих документів забороняється.

Одразу після допуску до зали складання тестування учаснику необхідно зайняти робоче місце. З цього моменту та до завершення фіксації результатів тестування учаснику забороняється залишати робоче місце та переміщатися у залі без дозволу та супроводу уповноваженого представника, виходити на вулицю, зокрема для паління.

Пакет для розміщення особистих речей, заборонених для використання під час тестування, повинен знаходитися біля робочого місця учасника у закритому стані. Використання учасником ручок, олівців, чистих аркушів паперу, блокнотів тощо не допускається.

Під час тестування знань з історії української державності учасникам дозволяється мати на столі власну пляшку з водою, ліки (за необхідності).

Після оголошення уповноваженим представником про початок складання тестування учасник може вийти до вбиральні у виняткових випадках з дозволу та у супроводі уповноваженого представника.

У разі необхідності звернутися до уповноваженого представника під час складання тестування, зокрема повідомити про намір вийти до вбиральні, учасник, залишаючись за робочим місцем, піднімає руку та очікує на уповноваженого представника.

До вбиральні може вийти лише один учасник, наступний йде після повернення із вбиральні попереднього.

Якщо учасник запізнився на тестування, він/вона має право пройти реєстрацію та складати його у межах відведеного для цього часу. Додатковий час в такому разі не надається.

Учасник має право відмовитись від складання кваліфікаційного іспиту, зокрема за станом здоров’я, про що складається відповідний акт. Такий учасник після оформлення акту повинен негайно залишити приміщення складання тестування у супроводі уповноваженого представника.

ВККС звертає увагу, що у разі відмови від складання тестування знань з історії української державності, зокрема за станом здоров’я, учасник визнається таким, що не склав кваліфікаційного іспиту.

Після завершення відведеного для складання тестування часу учасник зобов’язаний залишатися за своїм робочим місцем та очікувати на уповноваженого представника, який фіксує набраний бал та вносить його до аудиторної відомості. Учасник має посвідчити правильність зафіксованого уповноваженим представником бала власним підписом. Учасник може залишити приміщення проведення тестування виключно після виконання зазначених дій.

У разі виникнення обставин, що, на думку учасника, перешкоджають складанню тестування, та/або виникають питання технічного характеру, необхідно підняти руку та дочекатися уповноваженого представника, який надасть необхідну технічну підтримку та за необхідності вказівки щодо наступних дій учасника.

Правила складання тестування

Під час тестування учасник має право на:

Належні та безпечні умови. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе. Розміщення на столі води та ліків. Складання тестування у межах визначеного для нього часу. Дострокове завершення складання тестування, але не пізніше як за 15 хвилин до його завершення. Відмову від складання тестування, зокрема за станом здоров’я.

Під час тестування учаснику забороняється:

Складати іспит у верхньому одязі та головному уборі. Спілкуватися у будь-якій формі з іншими учасниками, зокрема після реєстрації на тестування, отримувати від них чи передавати їм інформацію або матеріальні носії. Заважати іншим учасникам складати тестування. Складати тестування замість іншого учасника. Списувати, в тому числі в іншого учасника. Залишати робоче місце та приміщення для складання тестування без дозволу та супроводу уповноваженого представника. Заносити до приміщення для складання тестування небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю інших осіб.

Під час тестування учасник зобов’язаний:

Дотримуватись дисципліни та загальноприйнятих правил поведінки. Вимкнути власні електронні пристрої (мобільні телефони, електронні годинники, пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення та приймання-передавання інформації, а також окремі елементи, які можуть бути їх складовими (Bluetooth-гарнітура, навушники тощо). Помістити власні паперові джерела інформації (у тому числі нотатки), електронні пристрої та інші особисті речі до спеціального пакета, наданого Комісією. Розмістити на робочому місці паспорт громадянина України та індивідуальну картку. Складати тестування за визначеним для учасника робочим місцем. Самостійно складати тестування. Дотримуватись вказівок і вимог уповноважених представників.

Особливості складання тестування

Для складання тестування учасник забезпечуватиметься:

1) робочим місцем (стіл та стілець);

2) пакетом для особистих речей;

3) компʼютером.

Кількість тестових завдань з історії української державності – 40.

Кожне завдання (запитання) має чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна є правильною.

Перелік питань анонімного тестування з історії української державності з правильними відповідями для проведення кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду в межах конкурсів, оголошених 29 жовтня 2025 року, оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії у рубриках «Анонімне тестування» підрозділів «Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду, оголошений 29.10.2025» та «Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, оголошений 29.10.2025» розділу «Конкурс на посаду судді».

Методика обрахунку тестового бала:

правильна відповідь на одне тестове запитання – 1 бал;

неправильна відповідь на одне тестове запитання – 0 балів;

ненадання відповіді на одне тестове запитання – 0 балів;

усі бали додаються.

Результати тестування відображаються в інформаційній системі, що використовується Комісією для цілей іспиту, одразу після його завершення.

