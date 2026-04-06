Конкурсы в СОАС и СААС: 7 апреля состоится тестирование знаний по истории украинской государственности

Ко второму этапу экзамена будут допущены кандидаты, набравшие балл не ниже 75 процентов от максимально возможного.

Во вторник, 7 апреля, в Высшей квалификационной комиссии судей будет проводиться тестирование знаний по истории украинской государственности в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Место проведения: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Продолжительность тестирования знаний по истории украинской государственности — 40 минут.

Максимальный балл — 40.

Ко второму этапу экзамена (тестирование когнитивных способностей) будут допущены кандидаты, набравшие балл не ниже 75 процентов от максимально возможного (30 баллов включительно и более).

В случае несоответствия фамилии кандидата указанной в списке, в частности в связи с ее изменением, необходимо незамедлительно сообщить Комиссии по телефону (044) 233-63-85 и взять на тестирование документ, подтверждающий соответствующее изменение.

Тестирование знаний по истории украинской государственности будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Проведение тестирования будут обеспечивать уполномоченные представители.

В ходе тестирования уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его проведения и порядке перемещения в помещении. Просим внимательно слушать объявления и следовать соответствующим указаниям.

Расписание дня проведения тестирования:

09:15 — приглашение в помещение сдачи тестирования первой группы участников;

09:15 – 10:15 — регистрация участников первой группы;

10:20 – 10:30 — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

10:30 – 11:10 — сдача тестирования;

11:10 – 11:30 — фиксация результатов тестирования;

12:30 — приглашение в помещение сдачи тестирования второй группы участников;

12:30 – 13:30 — регистрация участников второй группы;

13:35 – 13:45 — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

13:45 – 14:25 — сдача тестирования;

14:25 – 14:45 — фиксация результатов тестирования.

Перед входом в помещение сдачи тестирования участнику необходимо выключить мобильный телефон и другие электронные устройства записи, воспроизведения, приема и передачи информации.

Участнику необходимо предъявить паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты).

Без паспорта гражданина Украины (в форме книжечки или карты) участники в помещение сдачи тестирования не допускаются!

Во время регистрации на тестирование:

участник выбирает рабочее место среди напечатанных и размещенных перед ним/ней случайным образом скрытых вариантов (сектор / ряд / место);

участник выбирает индивидуальный код (логин) среди напечатанных и размещенных перед ним/ней случайным образом скрытых вариантов;

участнику выдается индивидуальная карточка для сдачи квалификационного экзамена;

участник знакомится с общими правилами сдачи тестирования;

участнику выдается пакет для размещения личных вещей, запрещенных к использованию во время тестирования.

Выбранные участником во время регистрации рабочее место и индивидуальный код указываются в индивидуальной карточке.

Выданная во время регистрации индивидуальная карточка — это единственный документ, с помощью которого участник может узнать собственные закодированные результаты отдельных этапов экзамена.

Сохраняйте индивидуальную карточку до определения Комиссией общих результатов квалификационного экзамена (декодированных)!

Участники, допущенные к следующим этапам квалификационного экзамена, должны иметь при себе индивидуальную карточку, выданную при регистрации на первый этап.

На входе в помещение сдачи тестирования, а также по требованию уполномоченного представителя участнику необходимо предъявить индивидуальную карточку и паспорт гражданина Украины. Перемещение участников в зале без этих документов запрещается.

Сразу после допуска в зал сдачи тестирования участнику необходимо занять рабочее место. С этого момента и до завершения фиксации результатов тестирования участнику запрещается покидать рабочее место и перемещаться в зале без разрешения и сопровождения уполномоченного представителя, выходить на улицу, в том числе для курения.

Пакет для размещения личных вещей, запрещенных к использованию во время тестирования, должен находиться возле рабочего места участника в закрытом состоянии. Использование участником ручек, карандашей, чистых листов бумаги, блокнотов и т.п. не допускается.

Во время тестирования знаний по истории украинской государственности участникам разрешается иметь на столе собственную бутылку с водой, лекарства (при необходимости).

После объявления уполномоченным представителем о начале сдачи тестирования участник может выйти в туалет в исключительных случаях с разрешения и в сопровождении уполномоченного представителя.

В случае необходимости обратиться к уполномоченному представителю во время сдачи тестирования, в частности сообщить о намерении выйти в туалет, участник, оставаясь за рабочим местом, поднимает руку и ожидает уполномоченного представителя.

В туалет может выйти только один участник, следующий идет после возвращения предыдущего.

Если участник опоздал на тестирование, он/она имеет право пройти регистрацию и сдавать его в пределах отведенного времени. Дополнительное время в таком случае не предоставляется.

Участник имеет право отказаться от сдачи квалификационного экзамена, в частности по состоянию здоровья, о чем составляется соответствующий акт. Такой участник после оформления акта должен немедленно покинуть помещение сдачи тестирования в сопровождении уполномоченного представителя.

ВККС обращает внимание, что в случае отказа от сдачи тестирования знаний по истории украинской государственности, в частности по состоянию здоровья, участник признается не сдавшим квалификационный экзамен.

После завершения отведенного времени участник обязан оставаться на своем рабочем месте и ожидать уполномоченного представителя, который фиксирует набранный балл и вносит его в аудиториальную ведомость. Участник должен подтвердить правильность зафиксированного балла своей подписью. Участник может покинуть помещение проведения тестирования исключительно после выполнения указанных действий.

В случае возникновения обстоятельств, которые, по мнению участника, препятствуют сдаче тестирования, и/или возникают вопросы технического характера, необходимо поднять руку и дождаться уполномоченного представителя, который предоставит необходимую техническую поддержку и при необходимости указания относительно дальнейших действий.

Правила сдачи тестирования

Во время тестирования участник имеет право на:

Надлежащие и безопасные условия.

Вежливое и беспристрастное отношение.

Размещение на столе воды и лекарств.

Сдачу тестирования в пределах установленного времени.

Досрочное завершение тестирования, но не позднее чем за 15 минут до его окончания.

Отказ от сдачи тестирования, в частности по состоянию здоровья.

Во время тестирования участнику запрещается:

Сдавать экзамен в верхней одежде и головном уборе.

Общаться в любой форме с другими участниками, в том числе после регистрации, получать от них или передавать им информацию или материальные носители.

Мешать другим участникам сдавать тестирование.

Сдавать тестирование вместо другого участника.

Списывать, в том числе у другого участника.

Покидать рабочее место и помещение без разрешения и сопровождения уполномоченного представителя.

Проносить опасные предметы и вещества.

Во время тестирования участник обязан:

Соблюдать дисциплину и общепринятые правила поведения.

Выключить электронные устройства.

Поместить личные вещи в специальный пакет.

Разместить паспорт и индивидуальную карточку на рабочем месте.

Сдавать тестирование на определенном рабочем месте.

Самостоятельно выполнять задания.

Соблюдать указания уполномоченных представителей.

Особенности тестирования

Для сдачи тестирования участник обеспечивается:

рабочим местом (стол и стул);

пакетом для личных вещей;

компьютером.

Количество тестовых заданий — 40.

Каждое задание имеет четыре варианта ответа, из которых только один правильный.

Методика подсчета баллов:

правильный ответ — 1 балл;

неправильный ответ — 0 баллов;

отсутствие ответа — 0 баллов;

все баллы суммируются.

Результаты тестирования отображаются в информационной системе сразу после его завершения.

