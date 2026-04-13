ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Приморського райсуду Одеси
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Приморського районного суду міста Одеси 4 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 6 травня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:
1) довідку згідно зі встановленою формою;
2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).
Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова та/або електронна.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
- поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
- електронна адреса: [email protected].
