Практика ЄСПЛ є ключовим орієнтиром для національних судів — голова ВАКС Ігор Строгий

14:15, 16 квітня 2026
Очільник Антикорсуду виступив на міжнародній конференції щодо ролі ЄСПЛ у діяльності національних судів.
Практика ЄСПЛ є ключовим орієнтиром для національних судів — голова ВАКС Ігор Строгий
Голова Вищого антикорупційного суду Ігор Строгий взяв участь у міжнародній конференції «Національні суди та ЄСПЛ: роль кожного, взаємодія, діалог». Під час виступу він звернув увагу на роль практики Європейського суду з прав людини у діяльності українських судів.

Очільник Антикорсуду зазначив, що практика Європейського суду з прав людини має особливе значення у правовій системі України, оскільки вона використовується судами як джерело права та є ключем до правильного сприйняття і застосування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Під час розгляду справ Вищий антикорупційний суд використовує практику ЄСПЛ, зокрема, щодо застосування запобіжних заходів, вирішення відводів, оцінки обґрунтованості втручання у приватне життя через проведення негласних слідчих розшукових дій тощо.

Голова ВАКС Ігор Строгий наголосив: «Гармонізація законодавства України до міжнародних стандартів є ключовою передумовою для поглиблення співпраці нашої держави з міжнародними організаціями Європи та їхніми країнами-членами. Рішення ЄСПЛ відіграють важливу роль у формуванні національної судової практики України. Вони не лише забезпечують захист прав конкретних осіб, але й виступають потужним інструментом удосконалення правової системи держави».

