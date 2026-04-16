Практика ЕСПЧ является ключевым ориентиром для национальных судов — председатель ВАКС Игорь Строгий

14:15, 16 апреля 2026
Глава Антикоррупционного суда выступил на международной конференции о роли ЕСПЧ в деятельности национальных судов.
Председатель Высшего антикоррупционного суда Игорь Строгий принял участие в международной конференции «Национальные суды и ЕСПЧ: роль каждого, взаимодействие, диалог». В ходе выступления он обратил внимание на роль практики Европейского суда по правам человека в деятельности украинских судов.

Глава Антикорсуда отметил, что практика Европейского суда по правам человека имеет особое значение в правовой системе Украины, поскольку используется судами как источник права и является ключом к правильному восприятию и применению положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При рассмотрении дел Высший антикоррупционный суд использует практику ЕСПЧ, в частности, при применении мер пресечения, решении вопросов отвода, оценке обоснованности вмешательства в частную жизнь при проведении негласных следственных (розыскных) действий и т.д.

Председатель ВАКС Игорь Строгий подчеркнул: «Гармонизация законодательства Украины с международными стандартами является ключевой предпосылкой для углубления сотрудничества нашего государства с международными организациями Европы и их странами-членами. Решения ЕСПЧ играют важную роль в формировании национальной судебной практики Украины. Они не только обеспечивают защиту прав конкретных лиц, но и выступают мощным инструментом совершенствования правовой системы государства».

