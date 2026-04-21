Конкурс до Одеського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС зазначила, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 21 квітня у складі колегії проведено співбесіду та визначено результат кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді в Одеському апеляційному суді Тішка Дмитра Анатолійовича.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Тішко Дмитро Анатолійович набрав 710,71 бала. Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Загалом проведено співбесіди з 49 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 15 кандидатів – не підтвердили, з 16 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

