Конкурс в Одесский апелляционный суд: одного кандидата ожидает собеседование

ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины 21 апреля в составе коллегии проведено собеседование и определен результат квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Одесском апелляционном суде Тишко Дмитрия Анатольевича.

По результатам квалификационного оценивания Тишко Дмитрий Анатольевич набрал 710,71 балла. Вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Всего проведены собеседования с 49 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 15 кандидатов — не подтвердили, с 16 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

