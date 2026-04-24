Конкурс до ВАКС: четверо кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 24 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії розпочала проведення співбесід та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидатів у межах конкурсу на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати. Сьогодні участь у засіданні взяли п’ятеро кандидатів.

За підсумками засідання Комісія оголосила такі рішення:

Піка Микола Євгенович - 718,24 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Троян Тетяна Євгенівна - 712,94 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Певна Ольга Сергіївна - 710,08 - підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

Скрекля Леся Іванівна - перерва

Хамходера Олег Петрович - 719,31 - підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Вищому антикорупційному суді

ВККС нагадала, що на цьому етапі конкурсу до ВАКС заплановано проведення співбесід з 22 кандидатами. Наступне засідання відбудеться 1 травня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.