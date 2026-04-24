Конкурс в ВАКС: четверо кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
В пятницу, 24 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии начала проведение собеседований и определение результатов квалификационного оценивания кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Сегодня участие в заседании приняли пятеро кандидатов.
По итогам заседания Комиссия объявила следующие решения:
Пика Николай Евгеньевич — 718,24 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде
Троян Татьяна Евгеньевна — 712,94 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде
Певная Ольга Сергеевна — 710,08 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде
Скрекля Леся Ивановна — перерыв
Хамходера Олег Петрович — 719,31 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде
ВККС напомнила, что на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами. Следующее заседание состоится 1 мая 2026 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.