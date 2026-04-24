Конкурс в ВАКС: четверо кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 24 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегии начала проведение собеседований и определение результатов квалификационного оценивания кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты. Сегодня участие в заседании приняли пятеро кандидатов.

По итогам заседания Комиссия объявила следующие решения:

Пика Николай Евгеньевич — 718,24 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Троян Татьяна Евгеньевна — 712,94 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Певная Ольга Сергеевна — 710,08 — подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

Скрекля Леся Ивановна — перерыв

Хамходера Олег Петрович — 719,31 — подтвердил способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде

ВККС напомнила, что на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами. Следующее заседание состоится 1 мая 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.