Конкурс до Львівського апеляційного суду: на двох кандидатів очікує співбесіда

30 квітня 2026 року в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання двох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Радченко Віталій Євгенович - 718,1 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Чорний Ігор Ярославович - 708,88 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 32 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

