ВРП звільнила Олену Кошеву з посади судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області

16:22, 5 травня 2026
Суддю Бердянського міськрайонного суду Запорізької області звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про звільнення Олени Кошевої з посади судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути Олену Кошеву до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Під час дисциплінарного провадження встановлено, що суддя не прибула до Жовтневого (нині – Олександрівського) районного суду міста Запоріжжя, до якого її було відряджено для здійснення правосуддя.

Зазначається, що останнє відоме місце перебування судді Олени Кошевої – місто Бердянськ, яке є тимчасово окупованим населеним пунктом із 27 лютого 2022 року. Суддя із заявами про вжиття заходів щодо евакуації не зверталася, заходи з евакуації судді не здійснювалися, відомостей про перетинання суддею лінії розмежування з в базі даних не виявлено.

"Дії Олени Кошевої, яка добровільно залишилась на окупованій території, не виконувала та не виконує свій основний обов’язок з відправлення правосуддя понад три роки свідчать про порушення визначених стандартів етичної поведінки суддів та підривають авторитет правосуддя", - повідомили у ВРП.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Стрічка новин

