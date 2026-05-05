ВСП уволил Елену Кошевую с должности судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области

Судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области уволена за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения об увольнении Елены Кошевой с должности судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области из пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь Елену Кошеву к дисциплинарной ответственности и применить к ней дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности судьи.

В ходе дисциплинарного производства установлено, что судья не прибыла в Жовтневый (ныне – Александровский) районный суд города Запорожья, в который она была командирована для осуществления правосудия.

Отмечается, что последнее известное место пребывания судьи Елены Кошевой – город Бердянск, временно оккупированный населенный пункт с 27 февраля 2022 года. Судья с заявлениями о принятии мер по эвакуации не обращалась, меры по эвакуации судьи не осуществлялись, сведений о пересечении судьей линии разграничения в базе данных не обнаружено.

"Действия Елены Кошевой, которая добровольно осталась на оккупированной территории, не выполняла и не выполняет свою основную обязанность по отправке правосудия более трех лет свидетельствуют о нарушении определенных стандартов этического поведения судей и подрывают авторитет правосудия", - сообщили в ВСП.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

