ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення трьох суддів

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення Президенту подань щодо призначення 3 суддів: 2 — до апеляційних судів та 1 — до місцевого суду.

Вища рада правосуддя повідомляє про ухвалення рішення про внесення подань Президенту Володимиру Зеленському про призначення двох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді – до місцевого суду, а саме:

Парненко Вікторії Станіславівни – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Масловського Сергія Володимировича – на посаду судді Північного апеляційного господарського суду;

Коломійця Володимира Михайловича – на посаду судді Броварського міськрайонного суду Київської області.

