ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей

17:20, 5 мая 2026
Высший совет правосудия принял решение о внесении Президенту представлений о назначении 3 судей: 2 — в апелляционные суды и 1 — в местный суд.
Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в апелляционные суды и одного судьи — в местный суд, а именно:

Парненко Виктории Станиславовны — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Масловского Сергея Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Коломийца Владимира Михайловича — на должность судьи Броварского горрайонного суда Киевской области.

