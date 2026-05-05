ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении трех судей

Высший совет правосудия сообщает о принятии решения о внесении представлений Президенту Владимиру Зеленскому о назначении двух судей на должности в апелляционные суды и одного судьи — в местный суд, а именно:

Парненко Виктории Станиславовны — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Масловского Сергея Владимировича — на должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

Коломийца Владимира Михайловича — на должность судьи Броварского горрайонного суда Киевской области.

