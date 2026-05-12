Конкурс до апеляційних загальних судів: 5 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 11 травня у пленарному складі розглянуто питання про підтвердження здатності трьох кандидатів здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді, двох кандидатів – в Одеському апеляційному суді та одного кандидата – в Харківському.

Скрипка Олександр Володимирович, Ткаченко Дмитро Володимирович та Зейкан Іван Юрійович підтвердили здатність здійснювати правосуддя в Київському апеляційному суді.

В Харківському апеляційному суді підтвердив здатність здійснювати правосуддя Овдієнко Володимир Володимирович.

Боднарук Юрій Володимирович підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді. Сіянко Віктор Миколайович – не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 49 кандидатами до Одеського апеляційного суду: 27 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 18 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

До Харківського апеляційного суду співбесіди проведені з 19 кандидатами: 13 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

До Київського апеляційного суду співбесіди проведені з 39 кандидатами: 19 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

