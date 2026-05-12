Конкурс в апелляционные общие суды: 5 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

19:46, 12 мая 2026
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 11 мая в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности трех кандидатов осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде, двух кандидатов — в Одесском апелляционном суде и одного кандидата — в Харьковском.

Скрипка Александр Владимирович, Ткаченко Дмитрий Владимирович и Зейкан Иван Юрьевич подтвердили способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде.

В Харьковском апелляционном суде подтвердил способность осуществлять правосудие Овдиенко Владимир Владимирович.

Боднарук Юрий Владимирович подтвердил способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде. Сиянко Виктор Николаевич — не подтвердил способность осуществлять правосудие в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 49 кандидатами в Одесский апелляционный суд: 27 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 18 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

В Харьковский апелляционный суд собеседования проведены с 19 кандидатами: 13 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата приостановлено проведение квалификационного оценивания.

В Киевский апелляционный суд собеседования проведены с 39 кандидатами: 19 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

