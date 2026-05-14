Крістіну Коломаренко призначать суддею до Запорізького апеляційного суду

ВРП внесла Президенту подання про призначення судді до Запорізького апеляційного суду.

Вища рада правосуддя 14 травня ухвалила рішення про внесення Президентові України подання щодо призначення Крістіни Коломаренко на посаду судді Запорізького апеляційного суду.

Зауважимо, що одним із головних викликів у судовій системі залишається кадровий дефіцит. У ВРП зазначають, що кількість суддів, які звільняються, суттєво перевищує кількість призначених. Так, у 2025 році Президентом України видано 87 указів про призначення 143 суддів, у 2026 році — 28 указів про призначення 36 суддів (станом на 1 травня). Водночас за цей період звільнено 285 суддів.

У результаті кількість вибулих суддів суттєво перевищує кількість новопризначених, що формує кадровий дефіцит.

Це безпосередньо впливає на роботу судів — зростає навантаження на чинних суддів, що може призводити до уповільнення розгляду справ та додаткового навантаження на систему правосуддя в цілому.

