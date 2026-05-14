Компенсації за гуртожитки, передані громадам після приватизації: КСУ розглядає справу за конституційною скаргою

КСУ перевіряє норму закону, яка прив’язує компенсацію за гуртожитки до їхньої вартості під час приватизації або корпоратизації.

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційною скаргою приватного акціонерного товариства щодо конституційності порядку визначення компенсації за гуртожитки, які передаються у власність територіальних громад. Предметом перевірки став припис закону, за яким компенсація розраховується виходячи з вартості майна на момент його внесення до статутного капіталу товариства, а не з ринкової вартості на час передачі об’єкта.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Галина Юровська, суб’єкт права на конституційну скаргу звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність абзац перший частини четвертої статті 14 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 4 вересня 2008 року № 500–VI зі змінами.

Абзацом першим частини четвертої статті 14 Закону визначено: «Розмір компенсації вартості гуртожитків, що передаються відповідно до цього Закону у власність територіальних громад на частково-компенсаційній або компенсаційній основі, розраховується відповідно до вартості гуртожитків, за якою їх було включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, з урахуванням зменшення вартості внаслідок нарахованого фізичного зносу або збільшення вартості в результаті фактично підтверджених витрат власників на проведення капітального ремонту за час перебування гуртожитків у їхній власності».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Щодо товариства порушено процедуру банкрутства, затверджено план санації, введено процедуру санації та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Онушканича Я.В.

У межах справи про банкрутство Львівська міська рада звернулася до Господарського суду Львівської області з позовом до Товариства про зобов’язання передати в комунальну власність територіальної громади міста Львова десятиповерховий гуртожиток на 518 місць та скасувати державну реєстрацію права власності на цей об’єкт житлової нерухомості.

Господарський суд Львівської області рішенням від 31 серпня 2021 року, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 27 січня 2022 року, позовні вимоги задовольнив частково: зобов’язав Товариство передати в комунальну власність територіальної громади міста Львова гуртожиток, у задоволенні решти позовних вимог відмовив.

Конституційний Суд України 20 жовтня 2021 року ухвалив Рішення № 7-р(II)/2021, яким визнав таким, що не відповідає Конституції України підпункт «б» пункту 1 частини третьої статті 14 Закону. У зв’язку з ухваленням Конституційним Судом України вказаного рішення товариство в лютому 2022 року подало заяву про перегляд за виключними обставинами рішення Господарського суду Львівської області від 31 серпня 2021 року.

Господарський суд Львівської області рішенням від 18 березня 2024 року заяву товариства про перегляд судового рішення за виключними обставинами задовольнив: рішення Господарського суду Львівської області від 31 серпня 2021 року скасував та ухвалив нове рішення про відмову у позові.

Західний апеляційний господарський суд постановою від 29 травня 2025 року рішення Господарського суду Львівської області від 18 березня 2024 року скасував та ухвалив нове рішення, яким зобов’язав Товариство передати у комунальну власність територіальної громади м. Львова на повній компенсаційній основі у розмірі 1 766,02 грн вартості будівлі на дату внесення такого гуртожитку до статутного фонду товариства.

Верховний Суд постановою від 24 вересня 2025 року постанову Західного апеляційного господарського суду від 29 травня 2025 року залишив без змін.

Суб’єкт права на конституційну скаргу вважає, що оспорюваний припис Закону, застосований в остаточному судовому рішенні у його справі, порушує принцип непорушності права власності, гарантований статтею 41 Конституції України. Товариство зазначає, що належна грошова компенсація за позбавлення права власності на майно має відповідати дійсній ринковій вартості майна на час передання житлового об’єкта.

Суддя-доповідач повідомила, що про зміст висловлених позицій органів державної влади та наукових установ, які надійдуть на запити щодо питань, порушених у конституційній скарзі, буде поінформовано суддів на закритій частині пленарного засідання.

Після дослідження матеріалів справи Другий сенат перейшов до закритої частини пленарного засідання.

