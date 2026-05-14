Компенсации за общежития, переданные общинам после приватизации: КСУ рассматривает дело по конституционной жалобе

КСУ проверяет норму закона, которая привязывает компенсацию за общежития к их стоимости во время приватизации или корпоратизации.

Фото: КСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционной жалобе частного акционерного общества относительно конституционности порядка определения компенсации за общежития, которые передаются в собственность территориальных общин. Предметом проверки стало предписание закона, согласно которому компенсация рассчитывается исходя из стоимости имущества на момент его внесения в уставный капитал общества, а не из рыночной стоимости на момент передачи объекта.

Как отметила судья-докладчик по делу Галина Юровская, субъект права на конституционную жалобу обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность абзац первый части четвертой статьи 14 Закона Украины «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий» от 4 сентября 2008 года № 500–VI с изменениями.

Абзацем первым части четвертой статьи 14 Закона определено: «Размер компенсации стоимости общежитий, передаваемых в соответствии с настоящим Законом в собственность территориальных общин на частично-компенсационной или компенсационной основе, рассчитывается в соответствии со стоимостью общежитий, по которой они были включены в уставные капиталы обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации, с учетом уменьшения стоимости вследствие начисленного физического износа либо увеличения стоимости в результате фактически подтвержденных расходов собственников на проведение капитального ремонта за время нахождения общежитий в их собственности».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается следующее.

В отношении общества возбуждено производство по делу о банкротстве, утвержден план санации, введена процедура санации и назначен управляющим санацией арбитражный управляющий Онушканич Я.В.

В рамках дела о банкротстве Львовский городской совет обратился в Хозяйственный суд Львовской области с иском к Обществу об обязательстве передать в коммунальную собственность территориальной общины города Львова десятиэтажное общежитие на 518 мест и отменить государственную регистрацию права собственности на этот объект жилой недвижимости.

Хозяйственный суд Львовской области решением от 31 августа 2021 года, оставленным без изменений постановлением Западного апелляционного хозяйственного суда от 27 января 2022 года, исковые требования удовлетворил частично: обязал Общество передать в коммунальную собственность территориальной общины города Львова общежитие, в удовлетворении остальных исковых требований отказал.

Конституционный Суд Украины 20 октября 2021 года принял Решение № 7-р(II)/2021, которым признал не соответствующим Конституции Украины подпункт «б» пункта 1 части третьей статьи 14 Закона. В связи с принятием Конституционным Судом Украины указанного решения общество в феврале 2022 года подало заявление о пересмотре по исключительным обстоятельствам решения Хозяйственного суда Львовской области от 31 августа 2021 года.

Хозяйственный суд Львовской области решением от 18 марта 2024 года заявление общества о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам удовлетворил: решение Хозяйственного суда Львовской области от 31 августа 2021 года отменил и принял новое решение об отказе в иске.

Западный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 29 мая 2025 года решение Хозяйственного суда Львовской области от 18 марта 2024 года отменил и принял новое решение, которым обязал Общество передать в коммунальную собственность территориальной общины г. Львова на полной компенсационной основе в размере 1 766,02 грн стоимость здания на дату внесения такого общежития в уставный фонд общества.

Верховный Суд постановлением от 24 сентября 2025 года постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 29 мая 2025 года оставил без изменений.

Субъект права на конституционную жалобу считает, что оспариваемое предписание Закона, примененное в окончательном судебном решении по его делу, нарушает принцип неприкосновенности права собственности, гарантированный статьей 41 Конституции Украины. Общество отмечает, что надлежащая денежная компенсация за лишение права собственности на имущество должна соответствовать действительной рыночной стоимости имущества на момент передачи жилого объекта.

Судья-докладчик сообщила, что о содержании высказанных позиций органов государственной власти и научных учреждений, которые поступят по запросам относительно вопросов, поднятых в конституционной жалобе, судьи будут проинформированы в закрытой части пленарного заседания.

После исследования материалов дела Второй сенат перешел к закрытой части пленарного заседания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.