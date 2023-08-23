Постанова щодо можливості використання АМКУ відомостей, переданих НАБУ – огляд судової практики КГС ВС

Огляд ключових правових позицій КГС ВС за І півріччя 2023 року.

Верховний Суд опублікував зведений огляд судової практики КГС ВС за І півріччя 2023 року.

Особливої уваги варті правові позиції, що сформовані з огляду на наслідки повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, зокрема про:

застосування мораторію при вирішенні питання щодо грошових вимог кредитора – суб’єкта російської федерації;

незворотність дії в часі Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»;

дію заборони на відкриття виконавчого провадження та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та ін.

Для зручності в користуванні матеріал систематизований за окремими категоріями спорів, що належать до господарської юрисдикції.

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