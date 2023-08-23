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Відновлено спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, членів ВРП, ВККС, суддів КСУ

НАЗК планує розпочати перевірки достовірності відомостей, зазначених у деклараціях кандидатів.

ВККС розглядає питання стосовно відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду Києва, текстова трансляція

23 серпня ВККС вирішить, чи відряджати та кого з суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Суддів ВССУ, ВГСУ, ВАСУ прирівняють до суддів ВАКС, а суддів ВСУ – відправлять на кваліфоцінювання: який закон готується прийняти Рада

Депутати вирішили, що 5 суддів, які лишилися від Верховного Суду України, слід направити на кваліфоцінювання, а суддів ВССУ, ВГСУ і ВАСУ, які переведені до інших судів або виявили бажання звільнитися у відставку, прирівняти за рівнем грошового забезпечення до суддів ВАКС.

Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Постанова щодо можливості використання АМКУ відомостей, переданих НАБУ – огляд судової практики КГС ВС

10:39, 23 серпня 2023
Огляд ключових правових позицій КГС ВС за І півріччя 2023 року.
Постанова щодо можливості використання АМКУ відомостей, переданих НАБУ – огляд судової практики КГС ВС

Верховний Суд опублікував зведений огляд судової практики КГС ВС за І півріччя 2023 року.

Особливої уваги варті правові позиції, що сформовані з огляду на наслідки повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, зокрема про:

  • застосування мораторію при вирішенні питання щодо грошових вимог кредитора – суб’єкта російської федерації;
  • незворотність дії в часі Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України»;
  • дію заборони на відкриття виконавчого провадження та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та ін.

Для зручності в користуванні матеріал систематизований за окремими категоріями спорів, що належать до господарської юрисдикції.

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