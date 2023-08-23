В Україні буде створено шість спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня

За основу моделі розвитку реабілітації Міністерство охорони здоров’я взяло ізраїльський досвід.

Джерело фото: khoda.gov.ua

Аби покращити якість та доступність послуг, в Україні наразі розбудовується низка реабілітаційних відділень на базі спроможної мережі медзакладів.

Як зазначили у МОЗ, у підсумку кожна кластерна та надкластерна лікарня обов’язково матиме у складі власне стаціонарне реабілітаційне відділення. Інфраструктура для ефективного фізичного та психологічного відновлення людей стане невіддільною частиною госпітальної мережі.

Неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення працюватимуть у 136 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. В кожному з таких медичних закладів розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Загалом, в межах країни йдеться про понад 5 250 ліжок. Це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тисяч пацієнтів.

Також буде створено 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. Вони охоплять:

пацієнтів із травмами спинного мозку;

людей, які потребуватимуть психологічного відновлення;

людей із важкою нейротравмою;

пацієнтів, які потребують складної скелетної реабілітації;

людей, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутацій.

Мета реалізації проєкту — формування близько 7 800 ліжко-місць для пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, які потребують процесу активного відновлення.

За основу моделі розвитку реабілітації Міністерство охорони здоров’я взяло ізраїльський досвід. Він враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.

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