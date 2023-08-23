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  1. В Україні

В Україні буде створено шість спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня

15:28, 23 серпня 2023
За основу моделі розвитку реабілітації Міністерство охорони здоров’я взяло ізраїльський досвід.
В Україні буде створено шість спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня
Джерело фото: khoda.gov.ua
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Аби покращити якість та доступність послуг, в Україні наразі розбудовується низка реабілітаційних відділень на базі спроможної мережі медзакладів.

Як зазначили у МОЗ, у підсумку кожна кластерна та надкластерна лікарня обов’язково матиме у складі власне стаціонарне реабілітаційне відділення. Інфраструктура для ефективного фізичного та психологічного відновлення людей стане невіддільною частиною госпітальної мережі. 

Неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення працюватимуть у 136 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. В кожному з таких медичних закладів розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Загалом, в межах країни йдеться про понад 5 250 ліжок. Це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тисяч пацієнтів.

Також буде створено 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня.  Вони охоплять: 

  • пацієнтів із травмами спинного мозку;
  • людей, які потребуватимуть психологічного відновлення;
  • людей із важкою нейротравмою;
  • пацієнтів, які потребують складної скелетної реабілітації;
  • людей, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутацій.

Мета реалізації проєкту — формування близько 7 800 ліжко-місць для пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, які потребують процесу активного відновлення. 

За основу моделі розвитку реабілітації Міністерство охорони здоров’я взяло ізраїльський досвід. Він враховує як потреби цивільних, так і потреби військових.

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