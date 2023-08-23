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  1. В Украине

В Украине будет создано шесть специализированных реабилитационных медучреждений национального уровня

15:28, 23 августа 2023
За основу модели развития реабилитации Министерство здравоохранения взяло израильский опыт.
В Украине будет создано шесть специализированных реабилитационных медучреждений национального уровня
Источник фото: khoda.gov.ua
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Чтобы улучшить качество и доступность услуг, в Украине в настоящее время развивается ряд реабилитационных отделений на базе состоятельной сети медучреждений.

Как отметили в Минздраве, в итоге каждая кластерная и сверхкластерная больница обязательно будет иметь в своем собственном стационарном реабилитационном отделении. Инфраструктура для эффективного физического и психологического восстановления людей станет частью госпитальной сети.

Неспециализированные стационарные реабилитационные отделения будут работать в 136 кластерных и сверхкластерных медучреждениях, которые вошли в состоятельную сеть. В каждом из таких медицинских заведений будет размещаться от 30 до 60 реабилитационных коек. В целом, в пределах страны речь идет о более чем 5 250 коек. Это позволит ежегодно предоставлять качественные и безвозмездные услуги по активной и доказательной реабилитации для по меньшей мере 126 тысяч пациентов.

Также будет создано 6 специализированных реабилитационных медучреждений национального уровня. Они охватят:

  • пациентов с травмами спинного мозга;
  • людей, которые будут нуждаться в психологическом восстановлении;
  • людей с тяжелой нейротравмой;
  • пациентов, нуждающихся в сложной скелетной реабилитации;
  • людей, нуждающихся в сложной реабилитации в случае ампутаций.

Цель реализации проекта — формирование около 7 800 койко-мест для пациентов с травмами, болезнями и ранениями, нуждающихся в процессе активного восстановления.

За основу модели развития реабилитации Министерство здравоохранения взяло израильский опыт. Он учитывает как нужды гражданских, так и нужды военных.

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