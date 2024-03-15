Судили псевдодепутатку за участь в незаконному «референдумі» у Донецьку

Ухвалено вирок громадянці, яка обвинувачувалася у колабораційній діяльності.

З Донецької обласної прокуратури до Дзержинського міського суду Донецької області надійшов обвинувальний акт відносно громадянки України, дії якої були кваліфіковані за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, як вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, та за частиною 2 статті 28, частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України, як участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Відповідно до матеріалів кримінальної справи, громадянка України, усвідомлюючи свої дії, була обрана депутатом на так званих виборах до «народної ради», які відбувалися у тимчасово окупованому місті Донецьку.

В подальшому зазначена особа приймала участь в ухваленні та виконанні рішень з метою організації та проведення незаконного «референдуму», який відбувався наприкінці вересня 2022 року.

З урахуванням здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, з метою виклику обвинуваченої до суду, судом вживалися заходи для забезпечення її доступу до правосуддя.

Однак обвинувачена відмовилася від здійснення свого права предстати перед українським судом та захищати себе безпосередньо в такому суді, що свідчить про її наміри від ухилення від кримінальної відповідальності.

У зв'язку з цим вона не була допитана судом в якості обвинуваченої по суті пред'явленого їй обвинувачення.

За таких обставин суд, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, оцінивши досліджені у судовому засіданні докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність - з точки зору достатності та взаємозв’язку, прийшов до висновку, що обвинувачена винувата у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, у зв’язку з чим призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних із наданням публічних послуг, виконанням організаційно – розпорядчих та адміністративно – господарських функцій строком на 15 років, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

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