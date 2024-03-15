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  1. Судебная практика

Судили псевдодепутатку за участие в незаконном «референдуме» в Донецке

19:22, 15 марта 2024
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Судили псевдодепутатку за участие в незаконном «референдуме» в Донецке
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Из Донецкой областной прокуратуры в Дзержинский городской суд Донецкой области поступил обвинительный акт в отношении гражданки Украины, действия которой были квалифицированы по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, как совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, и по части 2 статьи 28, части 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, как участие в организации незаконного референдума на временно оккупированной территории.

Согласно материалам уголовного дела, гражданка Украины, осознавая свои действия, была избрана депутатом на так называемых выборах в "народный совет", которые проходили во временно оккупированном городе Донецке.

В дальнейшем указанное лицо принимало участие в принятии и выполнении решений с целью организации и проведения незаконного "референдума", который проходил в конце сентября 2022 года.

С учетом осуществления специального досудебного расследования и специального судебного производства, с целью вызова обвиняемой в суд, судом принимались меры для обеспечения ее доступа к правосудию.

Однако обвиняемая отказалась от осуществления своего права предстать перед украинским судом и защищать себя непосредственно в таком суде, что свидетельствует о ее намерениях от уклонения от уголовной ответственности.

В связи с этим она не была допрошена судом в качестве обвиняемой по существу предъявленного ей обвинения.

При таких обстоятельствах суд, рассмотрев уголовное производство в пределах предъявленного обвинения, оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения принадлежности, допустимости, достоверности, а их совокупность - с точки зрения достаточности и взаимосвязи, пришел к выводу, что обвиняемая виновна в совершении указанных выше уголовных правонарушений, в связи с чем назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на 15 лет, с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

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