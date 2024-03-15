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Депутаты предлагают включить в бюджет Пенсионного фонда средства на исполнение решений судов по выплате пенсий

Авторы законопроекта ссылаются на позицию Верховного Суда, указавшего, что осуществление выплаты задолженности по пенсии не может ставиться в зависимость от бюджетных ассигнований, а органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут ссылаться на отсутствие средств как причину невыполнения своих обязательств.

16 марта вступит в силу закон об отмене ответственности налогоплательщиков за ошибочное указание неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате

Также закон нормирует вопрос установления налоговых льгот по плате за землю и налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка на территориях, по которым принято решение об обязательной эвакуации населения.

Документы на должности судей ВАКС и АП ВАКС можно подать до 30 марта

Высшая квалификационная комиссия судей хочет, чтобы в конкурсе приняло участие больше кандидатов.

Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.

Представитель военной администрации предложил судье «решить вопрос» в отношении гражданина, не явившегося в ТЦК: скандал в Полтавской области

Территориальное управление ГСА выступило посредником и организовало встречу служащего военной администрации с председателем суда.

  1. Суд инфо

ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

12:45, 15 марта 2024
Комиссия провела собеседования с 14 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса
Фото: vkksu.gov.ua
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В четверг, 14 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 14 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Швець Ольгу Валеріївну на посаду судді Вільнянського районного суду Запорізької області;

Школьну Альону Василівну на посаду судді Христинівського районного суду Черкаської області;

Ткачук Олену Валеріївну на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Топалову Анну Леонідівну на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Попадюка Святослава Степановича на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області;

Рабчуна Руслана Олександровича на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;

Бевзу Володимира Ігоровича на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Іллюка Сергія Валерійовича на посаду судді Полонського районного суду Хмельницької області;

Ігольнікову Маргариту Олегівну на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Сови Вікторії Валеріївни на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Євценка Романа Ігоровича на посаду судді Великомихайлівського районного суду Одеської області;

Цебрика Любомира Васильовича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Тихоновою Оленою Анатоліївною та Стороженком Юрієм Володимировичем.

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