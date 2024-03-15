ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

В четверг, 14 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 14 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:
Швець Ольгу Валеріївну на посаду судді Вільнянського районного суду Запорізької області;
Школьну Альону Василівну на посаду судді Христинівського районного суду Черкаської області;
Ткачук Олену Валеріївну на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області;
Топалову Анну Леонідівну на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;
Попадюка Святослава Степановича на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області;
Рабчуна Руслана Олександровича на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;
Бевзу Володимира Ігоровича на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;
Іллюка Сергія Валерійовича на посаду судді Полонського районного суду Хмельницької області;
Ігольнікову Маргариту Олегівну на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:
Сови Вікторії Валеріївни на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;
Євценка Романа Ігоровича на посаду судді Великомихайлівського районного суду Одеської області;
Цебрика Любомира Васильовича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області.
Відкладено проведення співбесіди з Тихоновою Оленою Анатоліївною та Стороженком Юрієм Володимировичем.
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