ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 9 победителей конкурса

Комиссия провела собеседования с 14 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 14 марта, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с 14 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Швець Ольгу Валеріївну на посаду судді Вільнянського районного суду Запорізької області;

Школьну Альону Василівну на посаду судді Христинівського районного суду Черкаської області;

Ткачук Олену Валеріївну на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Топалову Анну Леонідівну на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Попадюка Святослава Степановича на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області;

Рабчуна Руслана Олександровича на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;

Бевзу Володимира Ігоровича на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Іллюка Сергія Валерійовича на посаду судді Полонського районного суду Хмельницької області;

Ігольнікову Маргариту Олегівну на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Сови Вікторії Валеріївни на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Євценка Романа Ігоровича на посаду судді Великомихайлівського районного суду Одеської області;

Цебрика Любомира Васильовича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Тихоновою Оленою Анатоліївною та Стороженком Юрієм Володимировичем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.