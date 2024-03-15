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  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу

12:45, 15 березня 2024
Комісія провела співбесіди із 14 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді 9 переможців конкурсу
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 14 березня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із 14 переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Швець Ольгу Валеріївну на посаду судді Вільнянського районного суду Запорізької області;

Школьну Альону Василівну на посаду судді Христинівського районного суду Черкаської області;

Ткачук Олену Валеріївну на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Топалову Анну Леонідівну на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Попадюка Святослава Степановича на посаду судді Оржицького районного суду Полтавської області;

Рабчуна Руслана Олександровича на посаду судді Обухівського районного суду Київської області;

Бевзу Володимира Ігоровича на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Іллюка Сергія Валерійовича на посаду судді Полонського районного суду Хмельницької області;

Ігольнікову Маргариту Олегівну на посаду судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Відмовлено в наданні рекомендації для призначення:

Сови Вікторії Валеріївни на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Євценка Романа Ігоровича на посаду судді Великомихайлівського районного суду Одеської області;

Цебрика Любомира Васильовича на посаду судді Біляївського районного суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Тихоновою Оленою Анатоліївною та Стороженком Юрієм Володимировичем.

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