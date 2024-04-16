Справи щодо податків, зборів, інших обов’язкових платежів і захисту соціальних прав: огляд практики КАС ВС

В огляді відображено низку важливих правових позиції КАС ВС щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян, щодо захисту соціальних прав та щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС – за березень 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

- оподаткування систематичного продажу нерухомого майна фізичною особою;

- строків для проведення та результатів камеральної перевірки;

- відшкодування витрат на митний огляд товару;

- закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками;

- збереження попереднього часу перебування на квартирному обліку в разі переміщення особи по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість);

- довідки, що підтверджує участь військовослужбовця у бойових діях чи прирівняних до них заходах;

- строку звільнення після подання працівником заяви про звільнення із займаної посади.

Упродовж березня 2024 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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