Справи щодо податків, зборів, інших обов’язкових платежів і захисту соціальних прав: огляд практики КАС ВС

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС – за березень 2024 року.
В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:
- оподаткування систематичного продажу нерухомого майна фізичною особою;
- строків для проведення та результатів камеральної перевірки;
- відшкодування витрат на митний огляд товару;
- закріплення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) межовими знаками;
- збереження попереднього часу перебування на квартирному обліку в разі переміщення особи по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість);
- довідки, що підтверджує участь військовослужбовця у бойових діях чи прирівняних до них заходах;
- строку звільнення після подання працівником заяви про звільнення із займаної посади.
Упродовж березня 2024 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.
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