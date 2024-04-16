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Адвокат просив не позбавляти права керувати транспортними засобами водія автобуса, який збив жінку, але відшкодував шкоду потерпілій: що вирішив суд

13:20, 16 квітня 2024
Захисник подав апеляційну скаргу, де вказав, що суд не врахував особу обвинуваченого, який раніше не притягувався до відповідальності, щиро розкаявся, співпрацював зі слідством, має 2 неповнолітніх дітей, а його робота - єдине джерело доходу.
Адвокат просив не позбавляти права керувати транспортними засобами водія автобуса, який збив жінку, але відшкодував шкоду потерпілій: що вирішив суд
ілюстративне фото
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Хмельницький апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду щодо водія маршрутного автобуса, який у Хмельницькому на пішохідному переході збив жінку. Апеляційну скаргу його захисника суд відхилив. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

Аварія сталася 16 жовтня 2023 року на проспекті Миру у м. Хмельницькому: наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій не зупинив керований ним автобус перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія), проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив пішохідку, що переходила дорогу на зелене світло. У результаті ДТП жінка отримала тяжкі травми, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Хмельницький міськрайонний суд визнав водія автобуса винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, й призначив покарання у виді 3 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки. Від відбування основного покарання (ув’язненням) суд його звільнив на дворічний іспитовий строк.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу з проханням змінити вирок: додати в мотивувальну частину як обставину, яка пом’якшує покарання, надання допомоги потерпілій безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, натомість виключити з резолютивної частини вироку призначене додаткове покарання – позбавлення права керування транспортними засобами.

Адвокат вказав, що суд не врахував зазначену обставину, а також особу обвинуваченого, який раніше не притягувався до відповідальності, щиро розкаявся, співпрацював зі слідством, відшкодував шкоду потерпілій й продовжує це робити, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, працює водієм автобуса і ця робота – єдине джерело його доходу та основне джерело доходів його сім’ї.

За словами апелянта, позбавлення його підзахисного водійських прав призведе до погіршення фінансового стану сім`ї та неможливості відшкодовувати шкоду потерпілій, яка до того ж не наполягала на призначенні додаткового покарання.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції, вирішуючи питання про призначення обвинуваченому додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 286 КК України, правильно врахував, що водій допустив одночасне грубе порушення декількох правил дорожнього руху, у результаті якого наступили тяжкі наслідки.

«Доводи ж сторони захисту про те, що додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є обмеженням права обвинуваченого на працю, на увагу суду не заслуговують, оскільки закон про кримінальну відповідальність не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати транспортними засобами осіб, для яких діяльність, пов`язана з користуванням таким правом, є джерелом доходу», – зазначила колегія суддів, додавши, що будь-який вид покарання, передбачений Кримінальним кодексом, призводить до звуження прав обвинуваченої особи.

ХАС також відхилив посилання сторони захисту на наявність в діях водія такої обставини, що пом`якшує покарання, як надання допомоги потерпілій. Колегія суддів зауважила, що він лише виконав свій обов`язок, визначений ПДР, що у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/720/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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