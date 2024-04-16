Адвокат просил не лишать права управлять транспортными средствами водителя автобуса, сбившего женщину, но возместившего вред потерпевшей: что решил суд

Защита подала апелляционную жалобу, где указано, что суд не учел лицо обвиняемого, ранее не привлекавшегося к ответственности, который искренне раскаялся, сотрудничал со следствием, имеет 2 несовершеннолетних детей, а его работа - единственный источник дохода.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений приговор местного суда в отношении водителя маршрутного автобуса, который в Хмельницком на пешеходном переходе сбил женщину. Апелляционную жалобу его защитника суд отклонил. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Аварія сталася 16 жовтня 2023 року на проспекті Миру у м. Хмельницькому: наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій не зупинив керований ним автобус перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія), проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив пішохідку, що переходила дорогу на зелене світло. У результаті ДТП жінка отримала тяжкі травми, небезпечні для життя в момент заподіяння.

Хмельницький міськрайонний суд визнав водія автобуса винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, й призначив покарання у виді 3 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки. Від відбування основного покарання (ув’язненням) суд його звільнив на дворічний іспитовий строк.

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу з проханням змінити вирок: додати в мотивувальну частину як обставину, яка пом’якшує покарання, надання допомоги потерпілій безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, натомість виключити з резолютивної частини вироку призначене додаткове покарання – позбавлення права керування транспортними засобами.

Адвокат вказав, що суд не врахував зазначену обставину, а також особу обвинуваченого, який раніше не притягувався до відповідальності, щиро розкаявся, співпрацював зі слідством, відшкодував шкоду потерпілій й продовжує це робити, має на утриманні 2 неповнолітніх дітей, працює водієм автобуса і ця робота – єдине джерело його доходу та основне джерело доходів його сім’ї.

За словами апелянта, позбавлення його підзахисного водійських прав призведе до погіршення фінансового стану сім`ї та неможливості відшкодовувати шкоду потерпілій, яка до того ж не наполягала на призначенні додаткового покарання.

На думку апеляційного суду, суд першої інстанції, вирішуючи питання про призначення обвинуваченому додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 286 КК України, правильно врахував, що водій допустив одночасне грубе порушення декількох правил дорожнього руху, у результаті якого наступили тяжкі наслідки.

«Доводи ж сторони захисту про те, що додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є обмеженням права обвинуваченого на працю, на увагу суду не заслуговують, оскільки закон про кримінальну відповідальність не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати транспортними засобами осіб, для яких діяльність, пов`язана з користуванням таким правом, є джерелом доходу», – зазначила колегія суддів, додавши, що будь-який вид покарання, передбачений Кримінальним кодексом, призводить до звуження прав обвинуваченої особи.

ХАС також відхилив посилання сторони захисту на наявність в діях водія такої обставини, що пом`якшує покарання, як надання допомоги потерпілій. Колегія суддів зауважила, що він лише виконав свій обов`язок, визначений ПДР, що у разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди водій зобов`язаний негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/720/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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