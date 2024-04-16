Дела по налогам, сборам, других обязательных платежей и защите социальных прав: обзор практики КАС ВС

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС – за март 2024.
В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:
- налогообложение систематической продажи недвижимого имущества физическим лицом;
- сроков проведения и результатов камеральной проверки;
- возмещение расходов на таможенный досмотр товара;
- закрепление границ земельных участков в натуре (на местности) межевыми знаками;
- сохранение предыдущего времени нахождения на квартирном учете в случае перемещения лица по военной службе, связанного с переездом в другой гарнизон (в другую местность);
- справки, подтверждающие участие военнослужащего в боевых действиях или приравненных к ним мероприятиях;
- срок увольнения после подачи работником заявления об увольнении с занимаемой должности.
В течение марта 2024 г. КАС ВС выражал также другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.
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