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Дела по налогам, сборам, других обязательных платежей и защите социальных прав: обзор практики КАС ВС

10:58, 16 апреля 2024
В обзоре отражен ряд важных правовых позиций КАС ВС относительно избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан, защиты социальных прав и налогов, сборов и других обязательных платежей.
Дела по налогам, сборам, других обязательных платежей и защите социальных прав: обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС – за март 2024.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

- налогообложение систематической продажи недвижимого имущества физическим лицом;

- сроков проведения и результатов камеральной проверки;

- возмещение расходов на таможенный досмотр товара;

- закрепление границ земельных участков в натуре (на местности) межевыми знаками;

- сохранение предыдущего времени нахождения на квартирном учете в случае перемещения лица по военной службе, связанного с переездом в другой гарнизон (в другую местность);

  - справки, подтверждающие участие военнослужащего в боевых действиях или приравненных к ним мероприятиях;

  - срок увольнения после подачи работником заявления об увольнении с занимаемой должности.

В течение марта 2024 г. КАС ВС выражал также другие, не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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