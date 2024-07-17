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Реєстрація майна без документів власності: що вирішив суд

17:09, 17 липня 2024
На виконання окремої ухвали Верховного Суду Кабмін привів Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень у відповідність до закону.
Реєстрація майна без документів власності: що вирішив суд
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У разі наявності рішення суду про витребування нерухомого майна із чужого незаконного володіння для реєстрації права власності на таке майно державному реєстратору подається відповідне рішення суду, а не документи, що підтверджують право власності на таке майно належного власника. Про це повідомили у Верховному Суді.

Відповідні зміни на виконання рекомендацій окремої ухвали колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 8 листопада 2023 року у справі № 757/26182/14 вніс Кабінет Міністрів України до п. 67 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (постанова КМУ від 5 липня 2024 року № 785 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

У справі № 757/26182/14 КЦС ВС погодився із судовими рішеннями про витребування майна із чужого незаконного володіння на користь позивачів і відмовив у задоволенні вимог про визнання права власності на це майно як неефективних.

Однак державний реєстратор відмовив у реєстрації відповідного майна, оскільки позивачі не надали документ належного власника, як було передбачено п. 67 Порядку.

Позивачі звернулись із заявою про роз’яснення постанови КЦС ВС і вказували, що в них немає документів на спірну квартиру з підстав, зазначених як у позові, так і в судових рішеннях, а тому виконати вимоги державного реєстратора неможливо.

КЦС ВС роз’яснив, що судові рішення у цій справі в частині витребування з чужого незаконного володіння квартири є підставою державної реєстрації права власності на нерухоме майно за позивачами відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», якщо право власності на це нерухоме майно зареєстроване за відповідачем.

Водночас КЦС ВС постановив окрему ухвалу, в якій акцентував, що рішення про витребування з незаконного володіння відповідача нерухомого майна і є тим документом, що підтверджує право власності на таке майно належного власника. На рівні Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не передбачено додаткових умов чи обмежень щодо виконання державними реєстраторами судового рішення щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

В абз. 1 п. 67 Порядку передбачено, що для державної реєстрації права власності у разі витребування майна із чужого незаконного володіння на підставі рішення суду подаються необхідні для відповідної реєстрації документи, передбачені ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і цим Порядком, що підтверджують право власності на таке майно належного власника, крім випадку, коли право власності належного власника було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Тому КЦС ВС поінформував КМУ про виявлену невідповідність абз. 1 п. 67 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також рекомендував КМУ вирішити питання про внесення змін до відповідного пункту Порядку.

Окрема ухвала Верховного Суду від 8 листопада 2023 року у справі № 757/26182/14 (провадження № 61-4958св21).

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