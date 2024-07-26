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У посвідченні водія замість категорії С додав А і В — Верховний Суд пояснив, що це є підробкою

13:38, 26 липня 2024
Пред’явлення посвідчення водія, яке отримане в установленому законом порядку, але містить недостовірні дані, є використанням завідомо підробленого документа — ВС.
У посвідченні водія замість категорії С додав А і В — Верховний Суд пояснив, що це є підробкою
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Верховний Суд зазначив, що пред’явлення посвідчення водія, яке отримане в установленому законом порядку, але містить недостовірну інформацію про керування транспортними засобами відповідної категорії, є використанням завідомо підробленого документа. Про це йдеться в постанові ККС ВС від 10 червня 2024 року у справі №295/5331/22 (провадження № 51-1374км24).

У касаційній скарзі прокурор стверджував про необґрунтоване виправдання особи за використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

За обставинами справи обвинувачений пройшов установлену процедуру отримання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «С», отримав посвідчення водія, видане державною установою, для керування транспортними засобами цієї категорії. З метою безпідставного отримання права керувати транспортними засобами категорій «А» та «В» звернувся до невідомої особи, яка у посвідчення водія категорії «С», видане на ім'я обвинуваченого, внесла зміни, а саме у стовпчику «Місце печатки» навпроти категорій «А» та «В» підчистила первинний текст та дописала на його місце літери «А» та «В» відповідно. Згодом, використовуючи завідомо підроблене посвідчення водія та керуючи транспортним засобом категорії «В», обвинувачений допустив зіткнення з іншим автомобілем. На вимогу працівників патрульної поліції, які прибули на місце події, надав для перевірки завідомо підроблене посвідчення водія на своє ім'я.

Верховний Суд, скасовуючи ухвалу апеляційного суду в частині виправдання особи у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, вказав, що згідно зі сталою практикою ВС підробленням документа є не тільки його повне підроблення, а і й внесення до офіційного документа будь-яких інших змін.

Однак апеляційний суд, переглядаючи виправдувальний вирок, обмежився лише висновком про те, що документ був виданий державною установою, тому особа не усвідомлювала, що він є підробленим. Водночас апеляційний суд залишив поза увагою показання обвинуваченого про те, що він проходив навчання для отримання права керування транспортними засобами лише категорії «С», а посвідчення водія на категорії «А» і «В» отримав за грошові кошти за пропозицією куратора. Таким чином, обвинувачений міг розуміти настання негативних наслідків у виді використання підробленого документа для підтвердження права керувати, в тому числі, легковим автомобілем, яке надає категорія «В».

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