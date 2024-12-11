13 судимостей — шахрай, який на півмільйона гривень ошукав літню жінку, отримав новий строк

Шахрай ошукав пенсіонерку за схемою «ваш родич потрапив у ДТП та потребує невідкладної медичної допомоги».

48-річний житель Луганська, раніше 13 разів засуджений різними судами України за злочини проти власності, постав перед Хмельницьким міськрайонним судом за обвинуваченням у шахрайстві у великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба суду.

Примітно, що за шахрайство луганчанин опиняється на лаві підсудних вже шостий раз поспіль.

У листопаді 2023 року чоловік шахрайським способом виманив у літньої хмельничанки 15 000 доларів США, або ж майже 544 тисячі гривень згідно курсу НБУ на той час.

Невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, що перебував у змові з обвинуваченим, зателефонував на місце роботи літньої хмельничанки та, представившись лікарем-травматологом та ортопедом Хмельницької обласної лікарні, повідомив потерпілій про те, що її племінниця нібито потрапила у ДТП та потребує невідкладної вартісної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін.

Надалі незнайомець вже телефонував жінці на її мобільний телефон, продовжуючи вкладати у вуха брехню. Того ж дня, реалізовуючи спільний злочинний намір, до жінки додому прибув і сам обвинувачений, представившись посланцем від лікаря. Спочатку він взяв у жінки десять тисяч доларів, а потім приїхав на таксі ще раз і взяв решту п’ять тисяч.

Допитана в судовому засіданні потерпіла повідомила, що на початку шахраї виманювали в неї взагалі аж 40 тисяч доларів «на операцію» племінниці, однак такої сумки в жінки не виявилося.

Визначаючи міру покарання, суд врахував суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення та особу винного, який по місцю утримання характеризується посередньо.

Обставиною, що пом’якшує покарання обвинуваченого є його активне сприяння розкриттю злочину, на стадії досудового розслідування. Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого є рецидив злочинів, вчинення злочину щодо особи похилого віку, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на шість років. До цього покарання частково приєднано й невідбуте попереднє покарання за ухвалою іншого суду. Таким чином визначене йому остаточне покарання – це 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Суд також частково задовольнив цивільний позов потерпілої, стягнувши з обвинуваченого майже 544 тисячі гривень матеріальної шкоди та 60 тисяч моральної, в решті позовних вимог відмовивши.

На вирок може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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