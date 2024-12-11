Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

13 судимостей — шахрай, який на півмільйона гривень ошукав літню жінку, отримав новий строк

12:20, 11 грудня 2024
Шахрай ошукав пенсіонерку за схемою «ваш родич потрапив у ДТП та потребує невідкладної медичної допомоги».
13 судимостей — шахрай, який на півмільйона гривень ошукав літню жінку, отримав новий строк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

48-річний житель Луганська, раніше 13 разів засуджений різними судами України за злочини проти власності, постав перед Хмельницьким міськрайонним судом за обвинуваченням у шахрайстві у великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Примітно, що за шахрайство луганчанин опиняється на лаві підсудних вже шостий раз поспіль.

У листопаді 2023 року чоловік шахрайським способом виманив у літньої хмельничанки 15 000 доларів США, або ж майже 544 тисячі гривень згідно курсу НБУ на той час. 

Невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, що перебував у змові з обвинуваченим, зателефонував на місце роботи літньої хмельничанки та, представившись лікарем-травматологом та ортопедом Хмельницької обласної лікарні, повідомив потерпілій про те, що її племінниця нібито потрапила у ДТП та потребує невідкладної  вартісної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін.

Надалі незнайомець вже телефонував жінці на її мобільний телефон, продовжуючи вкладати у вуха брехню. Того ж дня, реалізовуючи спільний злочинний намір, до жінки додому прибув і сам обвинувачений, представившись посланцем від лікаря. Спочатку він взяв у жінки десять тисяч доларів, а потім приїхав на таксі ще раз і взяв решту п’ять тисяч.

Допитана в судовому засіданні потерпіла повідомила, що на початку шахраї виманювали в неї взагалі аж 40 тисяч доларів «на операцію» племінниці, однак такої сумки в жінки не виявилося.

Визначаючи міру покарання, суд врахував суспільну небезпеку вчиненого кримінального правопорушення та особу винного, який по місцю утримання характеризується посередньо. 

Обставиною, що пом’якшує покарання обвинуваченого є його активне сприяння розкриттю злочину, на стадії досудового розслідування. Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого є рецидив злочинів, вчинення злочину щодо особи похилого віку, вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на шість років. До цього покарання частково приєднано й невідбуте попереднє покарання за ухвалою іншого суду. Таким чином визначене йому остаточне покарання – це 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Суд також частково задовольнив цивільний позов потерпілої, стягнувши з обвинуваченого майже 544 тисячі гривень матеріальної шкоди та 60 тисяч моральної, в решті позовних вимог відмовивши.

На вирок може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду  протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

шахрай вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адмінсуди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Верховна Рада прийняла закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

ВККС вирішила не запрошувати Раду суддів на презентацію добору на посади суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що присутність РСУ на «події року» для потенційних кандидатів на посади суддів місцевих судів буде зайвою.

Дорожні карти у сфері верховенства права передбачатимуть відхід від конкурсів і оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що ми побудували сильну демократичну систему – Ольга Стефанішина

Також, за словами Стефанішиної, до кінця 2024 року або у січні 2025 року уряд представить план законодавчої роботи в сфері верховенства права.

До КПК внесуть зміни щодо відкриття правоохоронцями поштових відправлень – законопроект

Керівників та працівників оператора поштового зв’язку зобов’яжуть забезпечити умови для проведення негласної слідчої дії та не розголошувати факт її проведення чи отриману інформацію.

Банки через сервіс Дія планують отримувати дані про дохід клієнта і судові справи – що передбачає підписаний меморандум

Без підтверджених законних доходів операції у банку стануть проблемою як для громадян, так і для ФОП та самозайнятих осіб.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду