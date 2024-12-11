13 судимостей — мошенник, который на полмиллиона гривен обманул пожилую женщину, получил новый срок

Мошенник обманул пенсионерку по схеме «ваш родственник попал в ДТП и нуждается в неотложной медицинской помощи».

48-летний житель Луганска, ранее 13 раз осужденный разными судами Украины за преступления против собственности, предстал перед Хмельницким горрайонным судом по обвинению в мошенничестве в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Примечательно, что за мошенничество луганчанин оказывается на скамье подсудимых уже в шестой раз.

В ноябре 2023 года мужчина мошенническим способом выманил у пожилой хмельничанки 15 000 долларов США, или почти 544 тысячи гривен согласно курсу НБУ на то время.

Неустановленный досудебным расследованием мужчина, находившийся в сговоре с обвиняемым, позвонил по телефону на место работы пожилой хмельничанки и, представившись врачом-травматологом и ортопедом Хмельницкой областной больницы, сообщил потерпевшей о том, что ее племянница якобы попала в ДТП и нуждается в неотложной медицинской помощи, за которую необходимо передать денежные средства в кратчайшие сроки.

В дальнейшем незнакомец уже звонил женщине на ее мобильный телефон, продолжая вкладывать в уши ложь. В тот же день, реализуя общее преступное намерение, к женщине домой прибыл и сам обвиняемый, представившись посланником от врача. Сначала он взял у нее десять тысяч долларов, а потом приехал на такси еще раз и взял оставшиеся пять тысяч.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая сообщила, что в начале мошенники выманивали у нее вообще 40 тысяч долларов «на операцию» племянницы, однако такой сумки у женщины не оказалось.

Определяя меру наказания, суд учел общественную опасность совершенного уголовного преступления и личность виновного, по месту содержания характеризующегося посредственно.

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, является его активное содействие раскрытию преступления, на стадии досудебного расследования. Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемого является рецидив преступлений, совершение преступления в отношении престарелого, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц.

Хмельницкий горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. К наказанию частично присоединено и неотбытое предварительное наказание по определению другого суда. Таким образом, определенное ему окончательное наказание – это 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с обвиняемого почти 544 тысяч гривен материального ущерба и 60 тысяч морального, в остальных исковых требований отказав.

На приговор может быть подана жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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