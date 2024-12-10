Украинскую кобзарско-лирницкую традицию признали мировым наследием ЮНЕСКО

Украинское кобзарство признали культурным достоянием человечества.

На фото украинский режиссер, братчик Кобзарского цеха Олесь Санин/фейсбук-страница проекта «ДУМА»

Украинское кобзарство было внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Решение было принято на 19 сессии Межправительственного комитета организации по вопросам нематериального культурного наследия в Асунсьоне, столице Парагвая.

Глава Минкульта Николай Точицкий подчеркнул, что украинская культура демонстрирует несокрушимость, несмотря на попытки уничтожения и потери художников.

«Неспровоцированная Украиной война уносит жизни украинских художников: 133 погибли, среди них и шесть братчиков кобзарских цехов, которые встали на защиту Украины. носителей живого наследия. Но, несмотря на все попытки лишить украинцев своих корней, наша культура свидетельствует о несокрушимости», – отметил министр Точицкий.

Решению ЮНЕСКО предшествовала кропотливая работа украинской инициативной группы, которая началась в августе 2022 года.

Во второй половине 2022 года «Кобзарство»/«Кобзарско-лирницкая традиция» была внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

В 2023 году Украина подала на внесение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «Кобзарско-лирницкую традицию» и программу по ее охране.

«Признание практики охраны кобзарско-лирницкой традиции на мировом уровне как неотъемлемой части культурного наследия человечества – победа, особенно важная сегодня, когда, как и во времена казачества, носители кобзарско-лирницкой традиции, братчики кобзарских цехов, борются бок о бок. бок с украинскими воинами и вдохновляют на борьбу и несокрушимость всех украинцев», – подчеркнули в Минкульте.