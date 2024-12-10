Українську кобзарсько-лірницьку традицію визнали світовою спадщиною ЮНЕСКО

Українське кобзарство визнали культурним надбанням людства.

На фото український режисер, братчик Кобзарського цеху Олесь Санін/фейсбук-сторінка проєкту «ДУМА»

Українське кобзарство внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Рішення ухвалили на 19 сесії Міжурядового комітету організації з питань нематеріальної культурної спадщини в Асунсьйоні, столиці Парагваю.

Очільник Мінкульту Микола Точицький наголосив, що українська культура демонструє незламність, попри спроби знищення та втрати митців.

«Неспровокована Україною війна забирає життя українських митців: 133 загинуло, серед них і шестеро братчиків кобзарських цехів, які стали на захист України. Нині Росія, як колись імперський та сталінський режими, нищить усе, що пов'язано з українською культурою, зокрема кобзарство та носіїв живої спадщини. Та попри усі спроби позбавити українців свого коріння, наша культура засвідчує незламність», – зазначив міністр Точицький.

Рішенню ЮНЕСКО передувала кропітка робота української ініціативної групи, яка розпочалася у серпні 2022 року.

У другій половині 2022 року «Кобзарство»/«Кобзарсько-лірницьку традицію» було внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

У 2023 році Україна подала на внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО «Кобзарсько-лірницьку традицію» та програму з її охорони.

«Визнання практики охорони кобзарсько-лірницької традиції на світовому рівні як невід'ємної частини культурної спадщини людства – перемога, що особливо важлива сьогодні, коли, як і за часів козацтва, носії кобзарсько-лірницької традиції, братчики кобзарських цехів, борються пліч-о-пліч з українськими воїнами та надихають на боротьбу та незламність всіх українців», – наголосили в Мінкульті.

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