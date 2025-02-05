Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляційний суд переглянув вирок шахраю, який представлявся перевізником і обіцяв евакуювати людей з окупованої території

14:30, 5 лютого 2025
Довірливі люди перераховували кошти шахраю за евакуацію, якої не могло бути, оскільки чоловік знаходився у виправній колонії.
Апеляційний суд переглянув вирок шахраю, який представлявся перевізником і обіцяв евакуювати людей з окупованої території
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність вироку місцевого суду у справі за обвинуваченням у шахрайстві засудженого, що представлявся перевізником і виманював гроші за евакуацію людей з тимчасового окупованої території України. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За вироком суду засуджений, який відбував покарання у виправній колонії на Хмельниччині, у квітні-травні 2022 року розмістив у Фейсбук фейкові оголошення про надання послуг з перевезення людей територією України, указавши свої два номери телефону.

30 квітня 2022 року до нього подзвонив чоловік, котрий через російську військову агресію хотів вивезти з м. Енергодар Запорізької області матір дружини. Домовившись про час і місце, перерахував «перевізнику» на картку 1200 гривень. Згодом той сказав додати ще 1300 гривень, а отримавши гроші, перестав виходити на зв'язок.  

3 травня 2022 року на гачок до шахрая потрапила мешканка Енергодара. За свою евакуацію з міста вона перерахувала йому 2750 гривень. Коли ж за нею ніхто не приїхав, натомість телефоном попросили ще грошей, зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Хмельницький міськрайонний суд визнав обвинуваченого винним у шахрайстві, вчиненому повторно (частина 2 статті 190 Кримінального кодексу України) та призначив остаточне покарання – 2 роки 1 місяць позбавлення волі.

Він подав апеляційну скаргу – просив скасувати вирок та закрити провадження. Свої вимоги аргументував, зокрема, декриміналізацією діянь, у яких його обвинувачують, відсутністю доказів автентичності телефонних розмов саме його з потерпілими, відеозапису обшуку та вилучення його мобільного телефону в колонії.

Колегія суддів апеляційного суду відхилила усі доводи апелянта. Зауважила, що за Кримінально-виконавчим кодексом України адміністрація колонії має право, якщо є підстави, проводити огляд громадян, їхніх речей та вилучати документи, предмети, речовини, зберігання і використання яких засудженим заборонено. При цьому відеозапис обшуку засудженого при виявленні заборонених предметів в місцях позбавлення волі не був обов`язковим.

Саме під час обшуку працівники колонії вилучили в обвинуваченого мобільний телефон з двома сім-картами, через який він під час слідчого експерименту за допомогою лише йому відомих логінів і паролів зайшов на свої акаунти у фейсбуці, де розміщував інформацію про надання послуг з перевезення людей. Крім того, за інформацією телефонного оператора, встановлено неодноразові телефонні з`єднання між його номерами та номерами потерпілих.

Щодо декриміналізації діянь, то колегія судді зауважила на прожитковий мінімум для працездатних осіб, який на час вчинення шахрайства становив 2481 грн. У той час як розмір коштів, якими заволодів обвинувачений, склав 2500 грн та 2750 грн, що більше за мінімальний розмір, з якого настає кримінальна відповідальність.

Тому апеляційний суд залишив без змін вирок місцевого суду, а апеляційну скаргу обвинуваченого – без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/21439/22 можна ознайомитися у ЄДРСР.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай апеляція судова практика вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.

Стала відома фінальна редакція закону про скасування Господарського кодексу – Руслан Стефанчук підписав закон

Руслан Стефанчук підписав закон про скасування Господарського кодексу – далі справа за підписом Президента.

Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Процедури добору на посади суддів завершаться влітку 2025 року, але потім ще потрібен час для співбесід – ВККС

Процедури добору на посади суддів та відповідний конкурс відбудуться до кінця 2025 року.

Поліція не змогла доставити чоловіка до ТЦК, бо той виїхав за кордон — суд за позовом ТЦК обмежив його у праві керування автомобілем

Суд за позовом ТЦК обмежив чоловіка, який не оновив військово-облікові дані та виїхав за кордон, у праві керування авто.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області