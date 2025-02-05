Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Львівщині суд зобов’язав підлітка, який скоїв ДТП із постраждалим, прочитату книгу

15:24, 5 лютого 2025
Школяр їхав на мотоциклі із неповнолітнім другом, порушив ПДР та в’їхав у авто, через що його пасажир зазнав важких травм.
На Львівщині суд зобов’язав підлітка, який скоїв ДТП із постраждалим, прочитату книгу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області підліток їхав на мотоциклі із неповнолітнім другом, порушив ПДР та в’їхав у автомобіль, через що його пасажир отримав важкі травми. Перемишлянський районний суд Львівської області призначив винуватцю ДТП умовне покарання та зобов’язав прочитати книгу.

У матеріалах справи №449/1603/24 вказується, що аварія сталась 13 липня 2024 року у селі Коросно біля Перемишлян.

Так, учень 11 класу Перемишлянського окремого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів керував мотоциклом Geon X-Road Light 200 та їхав разом із своїм неповнолітнім другом.

Водій мотоцикла обганяв Ford Mondeo, але не обрав безпечної швидкості, перетнув вузьку суцільну лінію і зіткнувся з цим автомобілем. В результаті аварії неповнолітній пасажир мотоцикла отримав важкі травми.

У суді школяр визнав свою провину у вчиненні ДТП та підтвердив, що порушив правила дорожнього руху. Постраждалий заявив, що не має претензій до обвинуваченого.

Суд дослідив усі матеріали та позиції сторін.

Суддя визнав підлітка винним у вчиненні ДТП, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з річною забороною керувати транспортними засобами, але хлопця звільнили від ув’язнення, встановивши річний іспитовий термін.

Окрім цього, суддя зобов’язав його прочитати книгу Сергія Гридіна «Дорослі зненацька».

Вирок ще можна оскаржити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

суд Львів судова практика вирок книга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сайт USAID запрацював і на ньому з’явилося одне повідомлення

На сайті USAID, який відновив роботу, є лише одне повідомлення.

Стала відома фінальна редакція закону про скасування Господарського кодексу – Руслан Стефанчук підписав закон

Руслан Стефанчук підписав закон про скасування Господарського кодексу – далі справа за підписом Президента.

Лише 10-12% коштів USAID фактично потрапляла до одержувачів, а інша частина витрачалася на бюрократію — Держсекретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що левова частка коштів, які виділялися USAID, йшла на бюрократію і не доходила до фактичних одержувачів.

Процедури добору на посади суддів завершаться влітку 2025 року, але потім ще потрібен час для співбесід – ВККС

Процедури добору на посади суддів та відповідний конкурс відбудуться до кінця 2025 року.

Поліція не змогла доставити чоловіка до ТЦК, бо той виїхав за кордон — суд за позовом ТЦК обмежив його у праві керування автомобілем

Суд за позовом ТЦК обмежив чоловіка, який не оновив військово-облікові дані та виїхав за кордон, у праві керування авто.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області