На Львівщині суд зобов’язав підлітка, який скоїв ДТП із постраждалим, прочитату книгу

Школяр їхав на мотоциклі із неповнолітнім другом, порушив ПДР та в’їхав у авто, через що його пасажир зазнав важких травм.

У Львівській області підліток їхав на мотоциклі із неповнолітнім другом, порушив ПДР та в’їхав у автомобіль, через що його пасажир отримав важкі травми. Перемишлянський районний суд Львівської області призначив винуватцю ДТП умовне покарання та зобов’язав прочитати книгу.

У матеріалах справи №449/1603/24 вказується, що аварія сталась 13 липня 2024 року у селі Коросно біля Перемишлян.

Так, учень 11 класу Перемишлянського окремого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів керував мотоциклом Geon X-Road Light 200 та їхав разом із своїм неповнолітнім другом.

Водій мотоцикла обганяв Ford Mondeo, але не обрав безпечної швидкості, перетнув вузьку суцільну лінію і зіткнувся з цим автомобілем. В результаті аварії неповнолітній пасажир мотоцикла отримав важкі травми.

У суді школяр визнав свою провину у вчиненні ДТП та підтвердив, що порушив правила дорожнього руху. Постраждалий заявив, що не має претензій до обвинуваченого.

Суд дослідив усі матеріали та позиції сторін.

Суддя визнав підлітка винним у вчиненні ДТП, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з річною забороною керувати транспортними засобами, але хлопця звільнили від ув’язнення, встановивши річний іспитовий термін.

Окрім цього, суддя зобов’язав його прочитати книгу Сергія Гридіна «Дорослі зненацька».

Вирок ще можна оскаржити.

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