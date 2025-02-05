На Львовщине суд обязал подростка, совершившего ДТП с пострадавшим, прочитать книгу

Школьник ехал на мотоцикле с несовершеннолетним другом, нарушил ПДД и въехал в авто, из-за чего его пассажир получил тяжелые травмы.

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Во Львовской области подросток ехал на мотоцикле с несовершеннолетним другом, нарушил ПДД и въехал в автомобиль, из-за чего его пассажир получил тяжелые травмы. Перемышлянский районный суд Львовской области назначил виновнику ДТП условное наказание и обязал прочесть книгу.

В дела №449/1603/24 указывается, что авария произошла 13 июля 2024 года в селе Коросно возле Перемышлян.

Так, ученик 11 класса Перемышлянского отдельного учреждения общего среднего образования I-III ступеней управлял мотоциклом Geon X-Road Light 200 и ехал вместе со своим несовершеннолетним другом.

Водитель мотоцикла обгонял Ford Mondeo, но не выбрал безопасную скорость, пересек узкую сплошную линию и столкнулся с этим автомобилем. В результате аварии несовершеннолетний пассажир мотоцикла получил тяжелые травмы.

В суде школьник признал свою вину в совершении ДТП и подтвердил, что нарушил правила дорожного движения. Пострадавший заявил, что не имеет претензий к обвиняемому.

Суд изучил все материалы и позиции сторон.

Судья признал подростка виновным в совершении ДТП, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с годовым запретом управлять транспортными средствами, но парня освободили от заключения, установив годовой испытательный срок.

Кроме этого, судья обязал его прочитать книгу Сергея Гридина «Взрослые врасплох».

Приговор еще можно оспорить.

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