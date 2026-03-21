У Дніпрі суд зобов’язав повернути допомогу по безробіттю: чоловік 112 днів був за кордоном

19:22, 21 березня 2026
Центр зайнятості відсудив понад 12 тисяч гривень незаконно отриманої допомоги.
Шевченківський районний суд міста Дніпра задовольнив позов Костянтинівського міського центру зайнятості та зобов’язав громадянина повернути 12 062,99 грн незаконно отриманої допомоги по безробіттю.

Підставою стало те, що чоловік понад три місяці перебував за кордоном та не повідомив про це орган зайнятості, чим порушив умови отримання виплат.

Обставини справи №932/9496/25

Як встановив суд, відповідач отримав статус безробітного у травні 2022 року через застосунок «Дія» та підтвердив ознайомлення з обов’язками, зокрема щодо повідомлення про обставини, які впливають на виплати.

Водночас під час перебування на обліку він виїхав за кордон і знаходився там із 9 липня по 28 жовтня 2022 року — загалом 112 днів. Про цей факт центр зайнятості не було поінформовано, хоча закон прямо зобов’язує повідомляти про такі обставини.

Згідно з законодавством, у разі перебування безробітного за кордоном понад 30 календарних днів виплата допомоги припиняється з 31-го дня. Попри це, відповідач продовжував отримувати кошти — з 8 серпня по листопад 2022 року.

Після виявлення порушення центр зайнятості звернувся до особи з вимогою добровільно повернути переплату, однак кошти повернуті не були. Тоді установа подала позов до суду.

Правова оцінка суду

Суд звернув увагу на дві ключові обставини:

  • обов’язок безробітного повідомляти про зміну обставин, що впливають на виплати;
  • заборону отримання допомоги під час тривалого перебування за кордоном.

Суд кваліфікував дії відповідача як недобросовісні, оскільки той знав про свій обов’язок, але не виконав його. У такому випадку, відповідно до цивільного законодавства, отримані кошти вважаються безпідставно набутими та підлягають поверненню.

Окремо суд зазначив, що соціальні виплати зазвичай не повертаються, однак це правило не застосовується, якщо особа діяла недобросовісно або надала недостовірні відомості.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов центру зайнятості та постановив:

  • стягнути з відповідача 12 062,99 грн незаконно отриманої допомоги;
  • додатково стягнути 3 028 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

Судово-юридична газета

