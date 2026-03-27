Розміщення гіперпосилання на матеріал іншого медіа саме по собі не є поширенням усього його змісту — КГС ВС

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув справу щодо визначення обсягу відповідальності за поширення інформації в мережі шляхом розміщення гіперпосилання на публікацію іншого медіа.

Матеріал, оприлюднений шляхом розміщення гіперпосилання на публікацію іншого медіа та короткого її викладення, не свідчить про автоматичну відповідальність за весь зміст першоджерела. Належним відповідачем у справах про захист ділової репутації в разі поширення інформації в мережі «Інтернет» є автор матеріалу та власник вебсайту, на якому цей матеріал розміщено. Саме позивач повинен визначити належне коло відповідачів з урахуванням правової природи спірних правовідносин і характеру поширення інформації.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 910/14711/24.

ТОВ звернулося з позовом до іншого товариства про захист ділової репутації. Позов мотивовано тим, що на вебсайті відповідача було розміщено короткий виклад журналістського розслідування та гіперпосилання на публікацію, оприлюднену іншим медіа, що, на думку позивача, призвело до поширення недостовірної інформації.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задовольнив. Суди дійшли висновку про поширення відповідачем інформації, її належність до позивача, недостовірність та порушення ділової репутації. Не погодившись із такими рішеннями, ТОВ-відповідач звернулося з касаційною скаргою.

Переглядаючи справу, КГС ВС звернув увагу, що сам по собі факт розміщення гіперпосилання не означає взяття на себе відповідальності за повний зміст публікації третьої особи.

КГС ВС зазначив, що гіперпосилання є технічним способом відсилання до іншого ресурсу й не тотожне самостійному поширенню всього змісту такого ресурсу. Відповідальність можлива лише в тому обсязі, в якому інформація була безпосередньо відтворена або подана відповідачем як власне повідомлення.

Крім того, КГС ВС наголосив на необхідності розмежовувати фактичні твердження та оціночні судження, а також з’ясовувати, чи доведено позивачем недостовірність саме тих відомостей, які поширені відповідачем.

З огляду на викладене Верховний Суд зазначив про важливість установлювати обсяг фактичного поширення інформації конкретним відповідачем і не покладати на нього відповідальність за весь зміст матеріалу третьої особи лише через наявність гіперпосилання.

КГС ВС вказав, що належними відповідачами в разі поширення інформації в інтернеті є автор матеріалу та власник вебсайту, на якому він розміщений. Якщо автор відомий, саме він має бути залучений до участі у справі.

За результатами касаційного перегляду КГС ВС дійшов висновку про передчасність висновків судів попередніх інстанцій щодо належності відповідача та повноти встановлення юридичного складу правопорушення.

