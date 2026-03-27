Размещение гиперссылки на материал другого медиа само по себе не является распространением всего его содержания — КХС ВС

16:22, 27 марта 2026
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело по определению объема ответственности за распространение информации в сети путем размещения гиперссылки на публикацию другого медиа.
Материал, обнародованный путем размещения гиперссылки на публикацию другого медиа и краткого изложения ее содержания, не свидетельствует об автоматической ответственности за весь объем содержания первоисточника. Надлежащим ответчиком по делам о защите деловой репутации в случае распространения информации в сети «Интернет» являются автор материала и владелец веб-сайта, на котором этот материал размещен. Именно истец должен определить надлежащий круг ответчиков с учетом правовой природы спорных правоотношений и характера распространения информации.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 910/14711/24.

ООО обратилось с иском к другому обществу о защите деловой репутации. Иск мотивирован тем, что на веб-сайте ответчика был размещен краткий пересказ журналистского расследования и гиперссылка на публикацию, обнародованную другим медиа, что, по мнению истца, привело к распространению недостоверной информации.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, иск удовлетворил. Суды пришли к выводу о распространении ответчиком информации, ее относимости к истцу, недостоверности и нарушении деловой репутации. Не согласившись с такими решениями, ООО-ответчик обратилось с кассационной жалобой.

Пересматривая дело, КХС ВС обратил внимание, что сам по себе факт размещения гиперссылки не означает принятия на себя ответственности за полный объем содержания публикации третьего лица.

КХС ВС отметил, что гиперссылка является техническим способом отсылки к другому ресурсу и не тождественна самостоятельному распространению всего содержания такого ресурса. Ответственность возможна лишь в том объеме, в котором информация была непосредственно воспроизведена или представлена ответчиком как собственное сообщение.

Кроме того, КХС ВС подчеркнул необходимость разграничивать фактические утверждения и оценочные суждения, а также устанавливать, доказана ли истцом недостоверность именно тех сведений, которые распространены ответчиком.

С учетом изложенного Верховный Суд указал на важность установления объема фактического распространения информации конкретным ответчиком и недопустимость возложения на него ответственности за весь объем материала третьего лица лишь из-за наличия гиперссылки.

КХС ВС указал, что надлежащими ответчиками в случае распространения информации в интернете являются автор материала и владелец веб-сайта, на котором он размещен. Если автор известен, именно он должен быть привлечен к участию в деле.

По результатам кассационного пересмотра КХС ВС пришел к выводу о преждевременности выводов судов предыдущих инстанций относительно надлежащего ответчика и полноты установления юридического состава правонарушения.

