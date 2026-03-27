Не прийшов на ВЛК після повістки: суд в Арцизі оштрафував чоловіка на 5100 гривень

Військовозобов’язаний отримав повістку та письмове попередження, але не прибув на медкомісію, однак суд призначив мінімальний штраф.

Арцизький районний суд Одеської області визнав винним чоловіка у порушенні правил військового обліку після офіційного попередження ТЦК. Обвинувачений не з’явився за повісткою для проходження ВЛК без поважних причин, попри письмове попередження про кримінальну відповідальність. Суд кваліфікував дії за ч. 1 ст. 337 КК України та призначив мінімальний штраф — 5100 грн.

Обставини справи №492/1524/25

Суд встановив, що обвинувачений — військовозобов’язаний, який перебуває на обліку та підлягає виконанню обов’язків у межах мобілізації під час дії воєнного стану.

6 жовтня 2025 року він особисто отримав повістку про необхідність з’явитися наступного дня до терцентру для проходження військово-лікарської комісії. Метою проходження ВЛК було визначення придатності до військової служби та актуалізація військового обліку.

Того ж дня обвинуваченого письмово попередили про обов’язок з’явитися та про кримінальну відповідальність у разі невиконання вимог законодавства. Він підтвердив це власним підписом.

Попри це, 7 жовтня 2025 року обвинувачений до ТЦК та СП не прибув. Як встановив суд, він діяв умисно, усвідомлював протиправність своєї поведінки та не мав поважних причин для неявки. Більше того, він подав заяву про відмову від проходження військової служби.

Позиція обвинуваченого

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину, підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, і не заперечував жодного факту.

З огляду на це, суд застосував положення ч. 3 ст. 349 КПК України та визнав недоцільним дослідження доказів щодо неоспорюваних обставин. Розгляд було обмежено допитом обвинуваченого та дослідженням документів, що характеризують його особу.

Суд окремо наголосив, що сторони усвідомлювали наслідки такого порядку розгляду, зокрема обмеження права оскаржувати фактичні обставини в апеляції.

Правова кваліфікація

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого утворюють склад кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 337 КК України — ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після офіційного попередження керівника ТЦК та СП.

Ключовими елементами складу правопорушення суд визнав:

наявність статусу військовозобов’язаного;

належне вручення повістки;

письмове попередження про відповідальність;

відсутність поважних причин неявки;

умисний характер дій.

Призначення покарання

Визначаючи вид і розмір покарання, суд врахував:

невелику тяжкість правопорушення (кримінальний проступок);

відсутність судимостей;

задовільну характеристику за місцем проживання;

відсутність обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання.

Суд відмовився від застосування виправних робіт і призначив штраф у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією статті — 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн).

Такий підхід суд мотивував достатністю штрафу для досягнення мети покарання — виправлення особи та запобігання новим правопорушенням.

