Не пришел на ВЛК после повестки: суд в Арцизе оштрафовал мужчину на 5100 гривен

16:55, 27 марта 2026
Военнообязанный получил повестку и письменное предупреждение, но не прибыл на медкомиссию, однако суд назначил минимальный штраф.
Арцизский районный суд Одесской области признал виновным мужчину в нарушении правил воинского учета после официального предупреждения ТЦК. Обвиняемый не явился по повестке для прохождения ВЛК без уважительных причин, несмотря на письменное предупреждение о уголовной ответственности. Суд квалифицировал действия по ч. 1 ст. 337 УК Украины и назначил минимальный штраф — 5100 грн.

Обстоятельства дела №492/1524/25

Суд установил, что обвиняемый — военнообязанный, который состоит на учете и подлежит выполнению обязанностей в рамках мобилизации во время действия военного положения.

6 октября 2025 года он лично получил повестку о необходимости явиться на следующий день в терцентр для прохождения военно-врачебной комиссии. Целью прохождения ВЛК было определение пригодности к военной службе и актуализация воинского учета.

В тот же день обвиняемого письменно предупредили о обязанности явиться и о уголовной ответственности в случае невыполнения требований законодательства. Он подтвердил это собственной подписью.

Несмотря на это, 7 октября 2025 года обвиняемый в ТЦК и СП не прибыл. Как установил суд, он действовал умышленно, осознавал противоправный характер своего поведения и не имел уважительных причин для неявки. Более того, он подал заявление об отказе от прохождения военной службы.

Позиция обвиняемого

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и не оспаривал ни одного факта.

С учетом этого суд применил положения ч. 3 ст. 349 УПК Украины и признал нецелесообразным исследование доказательств по неоспариваемым обстоятельствам. Рассмотрение было ограничено допросом обвиняемого и исследованием документов, характеризующих его личность.

Суд отдельно подчеркнул, что стороны осознавали последствия такого порядка рассмотрения, в частности ограничение права оспаривать фактические обстоятельства в апелляции.

Правовая квалификация

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого образуют состав уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 337 УК Украины — уклонение военнообязанного от воинского учета после официального предупреждения руководителя ТЦК и СП.

Ключевыми элементами состава правонарушения суд признал:

  • наличие статуса военнообязанного;
  • надлежащее вручение повестки;
  • письменное предупреждение о ответственности;
  • отсутствие уважительных причин неявки;
  • умышленный характер действий.

Назначение наказания

Определяя вид и размер наказания, суд учел:

  • небольшую тяжесть правонарушения (уголовный проступок);
  • отсутствие судимостей;
  • удовлетворительную характеристику по месту проживания;
  • отсутствие обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание.

Суд отказался от применения исправительных работ и назначил штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи — 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн).

Такой подход суд мотивировал достаточностью штрафа для достижения цели наказания — исправления лица и предотвращения новых правонарушений.

