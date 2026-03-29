На Київщині чоловік розбещував дітей через соцмережі: як його покарали

Суд у Борисполі засудив чоловіка за системні злочини проти малолітніх у мережі.

фото: Бориспільський міськрайонний суд

Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження щодо громадянина, якого обвинувачували за ч. 4 ст. 301-1 КК України (примушування малолітньої особи до участі у створенні дорослого контенту за участю дитини) і ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення неповнолітніх). Про це повідомили у суді.

Згідно з вироком від 25 березня 2026 року, обвинувачений упродовж 2021–2025 років через інтернет і соціальні мережі, зокрема Telegram, Instagram і ChatRoulette, знаходив малолітніх дівчат та здійснював на них психологічний тиск. Він погрожував, зокрема блокуванням телефонів і шкодою для їхніх родичів, після чого схиляв дітей до дій інтимного характеру для власного задоволення та створення матеріалів непристойного змісту, які згодом поширював. Такі дії вчинялися неодноразово щодо кількох потерпілих.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину за інкримінованими статтями та заявив про каяття.

Суд визнав його винним і призначив покарання: 6 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 156 КК України та 9 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 301-1 КК України з додатковою забороною працювати з дітьми строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання визначено шляхом поглинення менш суворого більш суворим — 9 років позбавлення волі з забороною займатися діяльністю, пов’язаною зі спілкуванням з дітьми, строком на 3 роки.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

