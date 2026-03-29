На Киевщине мужчина развращал детей через соцсети: как его наказали

07:54, 29 марта 2026
Суд в Борисполе осудил мужчину за системные преступления против малолетних в сети.
На Киевщине мужчина развращал детей через соцсети: как его наказали
Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина, которого обвиняли по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины (принуждение малолетнего к участию в создании взрослого контента с участием ребенка) и ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Об этом сообщили в суде.

Согласно приговору от 25 марта 2026 года, обвиняемый в период 2021–2025 годов через интернет и социальные сети, в частности Telegram, Instagram и ChatRoulette, находил малолетних девочек и оказывал на них психологическое давление. Он угрожал, в том числе блокировкой телефонов и причинением вреда их родственникам, после чего склонял детей к действиям интимного характера для собственного удовлетворения и создания материалов непристойного содержания, которые впоследствии распространял. Такие действия совершались неоднократно в отношении нескольких потерпевших.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину по инкриминируемым статьям и заявил о раскаянии.

Суд признал его виновным и назначил наказание: 6 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 156 УК Украины и 9 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины с дополнительным запретом работать с детьми сроком на 3 года.

суд Борисполь приговор Киевская область

